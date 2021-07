Oberschönenfeld

vor 17 Min.

Wenn eine Buche und Fichte aus ihrem Leben erzählen

Sensoren und Thermometer sind an den Baumstämmen in Oberschönenfeld angebracht: Die Bäume funken Informationen über ihren Zustand.

Plus Im Wald bei Oberschönenfeld gibt es zwei verkabelte Bäume: Sie "twittern" regelmäßig, wie es ihnen so geht. Wie die Ergebnisse ausfallen und was das Ganze bringen soll.

Von Regine Kahl

Promis wie Oliver Pocher oder Jan Böhmermann twittern gerne. Jetzt geben sogar zwei Bäume in Oberschönenfeld solche Kurznachrichten ab. Das ist kein Scherz, sondern ernst gemeinte Wissenschaft. Folgen des Klimawandels und Informationen über den Zustand des Waldes sollen damit erkannt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen