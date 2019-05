vor 54 Min.

Obst- und Gartenbauverein verjüngt sich

Ein reger Verein zieht Bilanz in Fischach und erhält von Bürgermeister Peter Ziegelmeier den goldenen Apfel

Einer der wichtigsten Punkte bei der Jahreshauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Fischach (OGV) waren die turnusmäßigen Neuwahlen. Und am Ende präsentierte sich die neue Führungsriege deutlich jünger und mit einer Frau an der Spitze.

Bereits im Vorfeld hatten sich Sigrid Gröber, die bisher stellvertretende Vorsitzende, mit W. Baalß auf eine Ämter-Rochade verständigt, die von der Versammlung einstimmig gebilligt wurde. Aus Altersgründen wollten Kassierin Irmgard Milde und Schriftführer Johannes Ziegler ihre Positionen aufgeben. Den Nachfolgern, Erika Gröber und Susanne Bühler, als frische Kräfte, wurde einstimmig das Vertrauen ausgesprochen. Die bisherigen Mostwarte, die Jugendbeauftragte, der Gartenpfleger und der Webmaster des Vereins wurden sämtlich in ihren Ämtern bestätigt. Für die ausscheidenden Beisitzer Hermann Mang, Xaver Vogt und Alexander Schaufler rückten Irmgard Milde und Pirkko Gross nach.

Zuvor waren einige Mitglieder für ihre zehn- und 20- jährige Mitgliedschaft geehrt worden. Die Geehrten erhielten Ehrenurkunden und ein Blumenpräsent.

Das vielfältige Engagement des Vereins mit Blumenwiesen an Schule, Kindergärten und Naturfreibad finde öffentliche Anerkennung, betonte Bürgermeister Peter Ziegelmeier. Ebenso die ökologische Bewirtschaftung der Streuobstwiesen auf gemeindlichen Ausgleichsflächen. Ganz besonders helfe die Mosterei dabei, ein positives Bild von Fischach auch in die Nachbarschaft zu tragen.

Für all dieses Engagement hatte Ziegelmeier den Verein sogar mit einem „goldenen Apfel“ gewürdigt. Mostwart Heinrich Horn schilderte teils berührende Szenen aus der Mostsaison, wo eine Rekordernte allen Apfelsammlern, Mosterei-Teams , Kunden und Maschinen das Äußerste abverlangte. „Dumme rennen, Kluge warten, Weise gehen in den Garten…“, mit diesem fernöstlichen Sprichwort leitete der Webmaster des OGV, Reinhold Demmel, seine humorvolle Power-Point-Präsentation des Vereinsjahres zum Abschluss der diesjährigen Jahreshauptversammlung ein. Diese zeigte in Wort und Bild auf sehr detaillierte Weise unter anderem Impressionen aus dem Betrieb der Mosterei und vom Ferienprogramm für die Kinder.

Die neue Vorsitzende Sigrid Gröber warb abschließend für den Vereinsausflug zur Gartenschau nach Wassertrüdingen am 2. Juli. Anmeldungen sind noch kurzfristig möglich bei Irmgard Milde unter der Telefonnummer 08236/1522. (zijo)

