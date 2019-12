vor 2 Min.

ÖDP will in Dinkelscherben mit eigener Liste antreten

Doch um in den Gemeinderat zu kommen, braucht die Partei noch einige Unterschriften. Das sind die Kandidaten.

Die ÖDP wird bei der kommenden Kommunalwahl in Dinkelscherben zum ersten Mal mit einer eigenen Liste antreten. Angeführt wird die Liste von Bernhard Streit, dem Vorsitzenden des erst im Oktober gegründeten Ortsverbandes. Neben Mitgliedern der ÖDP treten auf der Liste auch Nicht-Parteimitglieder an, die sich für die Ziele der Partei im Gemeinderat einbringen möchten. Alle Kandidaten wurden einstimmig gewählt.

Im Gemeinderat möchten sich die Bewerber dafür einsetzen, den ökologischen Gedanken bei Entscheidungen noch mehr zu berücksichtigen. „Seit Mai gibt es die neue Öko-Modellregion. Dieses Projekt möchten wir natürlich auch in unserer Gemeinde umsetzen“, sagt Bernhard Streit, der im Ehrenamt auch Naturschutzwächter im Landkreis Augsburg ist.

Mehr Bewusstsein für heimische Bio-Produkte

Durch die Initiative soll das Bewusstsein für mehr Bio-Produktion heimischer Lebensmittel wachsen, biolandwirtschaftliche Nutzungsformen unterstützt und Kulturlandschaften erhalten werden. Einen gemeinschaftlichen Garten als Mehrgenerationentreffpunkt einzurichten, ist ein weiteres Ziel des Ortsverbandes. Dieser soll nicht nur als Obstgarten den Bürgern zur Ernte frei zur Verfügung stehen. Auch Spiel- und Fitnessgeräte sowie Sitzgelegenheiten sollen als Ausflugsziel locken und zum Verweilen einladen. „Wir brauchen in Dinkelscherben einen Platz, an dem alle zusammenkommen und sich erholen können“, sagt Eva Stuhlmüller, die stellvertretende Vorsitzende im Ortsverband.

Ein weiteres wichtiges Ziel sei die Verringerung des Kfz-Verkehrs: Dazu möchten die Kandidaten unter anderem die Infrastruktur für Fahrradfahrer verbessern und eine Mitfahrbank einrichten, erklärt Sandra Sanislo, drittes Mitglied des Vorstands.

Es müssten auch Lösungen gefunden werden, die Ortsteile mit ÖPNV besser an den Hauptort anzubinden. „Wir haben zwar einen Bahnhof, aber wer in den Ortsteilen wohnt, kommt dort ohne eigenes Auto nicht hin“, so Sanislo.

ÖDP braucht noch Unterschriften vor der Wahl

Damit der Wahlantritt gelingt, muss noch eine hohe Hürde überwunden werden. Notwendig sind 120 Unterschriften von wahlberechtigten Dinkelscherbern, die persönlich im Rathaus mit einer Unterschrift den Wahlantritt ermöglichen. Eine Unterschrift zum Beispiel an Infoständen zu leisten ist nicht erlaubt. „Wir hoffen, dass uns die Dinkelscherber hier unterstützen, damit wir uns der Wahl stellen können“, so Bernhard Streit.

Die Eintragung ist ab Mittwoch, 18. Dezember, 12 Uhr, bis zum 3. Februar 2020, 13 Uhr, im Rathaus in Dinkelscherben, Einwohnermeldeamt, zu folgenden hierfür geänderten Öffnungszeiten möglich:

Vormittags : Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr.



: Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr. Nachmittags: Montag bis Mittwoch von 13 bis 15.30 Uhr und am Donnerstag von 15 bis 18 Uhr. Zusätzlich am Donnerstag, 30. Januar, von 15 bis 20 Uhr sowie am Samstag, 1. Februar, von 9 bis 12 Uhr. (AL)



Das sind die Kandidaten der ÖDP in Dinkelscherben

1. Bernhard Streit , Dinkelscherben , 41 Jahre, Angestellter



, , 41 Jahre, Angestellter 2. Eva Stuhlmüller, Dinkelscherben , 32 Jahre, Landschaftsgärtnermeisterin



, 32 Jahre, Landschaftsgärtnermeisterin 3. Sandra Sanislo , Oberschöneberg , 31 Jahre, Lagermitarbeiterin



, , 31 Jahre, Lagermitarbeiterin 4. Wolfgang Kraus , Anried, 62 Jahre, Lehrer



, Anried, 62 Jahre, Lehrer 5. Günther Baumeister , Dinkelscherben , 40 Jahre, Anwendungsentwickler



, , 40 Jahre, Anwendungsentwickler 6. Ronja Thomas , Anried, 45 Jahre, Heilpraktikerin, Erzieherin



, Anried, 45 Jahre, Heilpraktikerin, Erzieherin 7. Bettina Merk , Anried, 42 Jahre, Dipl. Ing. Umwelttechnik



, Anried, 42 Jahre, Dipl. Ing. 8. Christoph Supplie, Anried, 46 Jahre, Industriemechaniker



9. Patricia Supplie, Anried, 43 Jahre, Heilerziehungspflegerin



