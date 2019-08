vor 54 Min.

Österreichischer Liedermacher zum Kulturina-Finale

Am Ende gab’s am Sonntagabend beim Gersthofer Festival noch einmal Zauberhaftes und vieles mehr.

Von Thomas Hack

Ein herrlich schöner Sommertag, neue spannende Bühnenshows und jede Menge hungriger Gäste, die sich das Selberkochen ersparen wollten – beste Voraussetzungen für einen krönenden Abschluss der Kulturina in Gersthofen.

Und auch am letzten Tag des großen Festivals ließen sich die Besucher von den mannigfaltigen Konzert- und Kulturaufführungen begeistern. Richtig zur Sache ging es schon wahrlich zauberhaft mit Magier Max Olbrich. Sein Herausforderer, Mr. Dyvinetz, zeigte mit humorvoller Akrobatik an Metallreifen wunderschön, dass man auch heute noch die Kinder für nostalgische Zirkuskünste begeistern kann. Dass er dabei so manchen kleinen Buben als lebende Akustikgitarre zweckentfremdete, haben ihm die begeisterten Zuschauer sicherlich augenzwinkernd verziehen.

In die wilde Welt der Piraten entführte zu guter Letzt noch Lukas Hainer, der neben einer spannenden Abenteuerlesung gleich auch noch den Fachjargon der Freibeutersprache erklärte – stilecht demonstriert an einem verlassenen Playmobil-Dreimaster namens „Bloody Mary“. Das heimliche Highlight (nicht nur) bei den kleinen Besuchern: Die beiden „Les Dodos“, zwei völlig verschrobene Urwaldforscher, die auf vermeintlich ausgestorbenen Riesenvögeln durch die Menge stolzierten und je nach Laune die Besucher zum Lachen brachten oder auf urkomische Weise in Angst und Schrecken versetzten.

Für alle Schmankerlfreunde und Genießer eröffnete sich mit dem Streetfoodmarkt auch am letzten Kulturina-Tag ein eigenes kleines Festival innerhalb des großen Spektakels: An rund 40 Foodtrucks und Ständen warteten kleine Gaumenfreuden auf die Besucher.

Holzhackerbuam aus Gersthofen

Der Heimat- und Volkstrachtenverein entfesselte nebenan mit lautstarkem Hände- und Hoseneinsatz die fetzigen „Holzhackerbuam“ auf der Rathausbühne. Nachdem die Lechana schließlich mit geflügelten Glitzerwesen die tänzerischen Tore zur „Traumfabrik“ aufgestoßen hatte, wurde es Zeit für den letzten abendlichen Musikmarathon: Mit goldenen Instrumenten, flotten Banjo-Akkorden und ungebremster Spielfreude sorgte die Jazz-Combo Lechtown Kneeoilers für eine ausgelassene Abendatmosphäre. Die sieben smarten Herren mit den nicht ganz so weißen Westen eroberten mit Mitschnipp-Rhythmen wie „Icecream“ schnell die Herzen des Publikums und wurden immer wieder mit Zwischenapplaus belohnt.

Verruchte Tanztempel

Zeitgleich entführte das Monaco Swing Ensemble in die etwas kleineren und verruchteren Tanztempel der großen Jazz-Ära. Schwelgende Saxofonklänge und klagende Klarinettenläufe beherrschten hier das Bühnengeschehen – und Django Reinhardt ließ an der Gitarre grüßen. Dass ganz am Ende mit Stefan Leonhardsberger und Andy Susemihl auch noch österreichische Liedermacherkunst und ein reaktionäres Rockinferno aufeinandertrafen, unterstrich den breit gefächerten Charakter der Kulturina 2019.

