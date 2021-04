Österreichischer Lkw-Fahrer touchiert überholendes Auto

Ein Skoda-Fahrer will vor Gessertshausen einen Sattelzug überholen. Plötzlich gerät der Lkw jedoch auf die Gegenfahrbahn.

Ein österreichischer Sattelzugfahrer hätte am Mittwoch um Haaresbreite einen Autofahrer von der Straße gedrängt. Der 59-jährige Skoda-Fahrer wollte laut Polizei um 9.10 Uhr auf der Kreistraße A3 von Waldberg in Richtung Gessertshausen den Lkw überholen.

Kurz nach dem Kloster Oberschönefeld zog der Autofahrer an dem Sattelzug vorbei. Als er sich auf Höhe des Aufliegers befand, kam der Sattelzugfahrer leicht auf die Gegenfahrbahn und streifte den rechten Außenspiegel des Skodas. Der Autofahrer konnte nur durch Ausweichen und starkes Abbremsen eine weitere Kollision verhindern. Er scherte nach dem missglückten Überholversuch wieder hinter dem Sattelzug ein und versuchte vergeblich, den österreichischen Sattelzugfahrer zum Anhalten zu bewegen. Es folgen nun Ermittlungen wegen Verdachts der Unfallflucht. Am Skoda entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise auf den Lkw-Fahrer an die Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0. (thia)