Offene Ganztagsbetreuung ist gut für Kinder und Eltern

Offene Ganztagsschule ist mehr als Mittagsbetreuung - und hat mehrere Vorteile.

Eltern mögen das nicht: Da hat man sich gerade mit der ganzen Familie an ein Betreuungsmodell gewöhnt, hat Arbeitszeiten und private Termine daran angepasst – und dann ändert sich etwas. Das bedeutet erst einmal Stress für alle.

Doch in diesem Fall geht die Veränderung über persönlich Unbequemes für einige Familien hinaus. Offene Ganztagsschule ist mehr als Mittagsbetreuung. Dahinter steckt ein pädagogisches Konzept, das vor allem an jenen Familien ausgerichtet ist, die das auch tatsächlich brauchen. Und weil die Betreuung nichts kostet, können nun auch mehr Kinder teilnehmen. Ihre Familien werden nun noch besser unterstützt.

Ganztagsbetreuung ist deshalb ein Baustein im staatlichen Vorsorgekonzept. Aber wer daran teilnehmen will, der muss freilich auch dabei sein und kann nicht regelmäßig früher abgeholt werden. Dennoch ist es gerade dieser Zwang, die Kinder zu vereinbarten Zeiten zu bringen, der immer wieder bei Eltern für Unverständnis sorgt, nicht nur in Neusäß. Und zu Recht. Von Arbeitnehmern werden flexible Arbeitszeiten verlangt, Dienstpläne unterscheiden sich von Woche zu Woche. Da muss sich das generelle Konzept der offenen Ganztagsschule in Zukunft bewegen.

