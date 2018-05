Offene Kritik an Rathaus und Bürgermeister

vor 35 Min.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Offene Kritik an seiner Amts- und Personalführung schlug Bürgermeister Jürgen Mögele bei der Bürgerversammlung in Gessertshausen entgegen. Im Rathaus brodelt es und Querelen führten offenbar dazu, dass einige Mitarbeiter kündigten. So sagte bei der Versammlung Verwaltungsmitarbeiterin Sabine Gumpinger klipp und klar, dass immer mehr Personal wegen des schlechten Arbeitsklimas im Rathaus und Mögeles Führungsstil abwandern würde. Der Bürgermeister räumte ein, dass die Gemeindeverwaltung aufgrund der unbesetzten Stellen derzeit kaum noch die vielen anstehenden Aufgaben bewältigen könnte. „Es gibt viel zu viel Arbeit für viel zu wenige Beschäftigte“, womit der „Freiraum für ein kommunikatives Miteinander“ immer weniger vorhanden wäre, so Mögele. Er habe verstanden, dass er als Bürgermeister enorme Altlasten zu beseitigen habe und ihn dies nicht beliebt mache. Dennoch könne er nicht alles auf einmal erneuern und sei Zwängen unterworfen, die es ihm schwer machten, seinen Job zu erledigen. Für die Zukunft stellte er diesen sogar infrage, was von einigen Zuhörern mit Applaus bedacht wurde.

Mit neuen Mitarbeitern könne man im Rathaus positiv in die Zukunft blicken

Dennoch sei er nervenstark, habe die Energie weiterzumachen und verschwende „keinen Gedanken an eine nächste Wahl“, fuhr Mögele unbeirrt fort. Mit neuen Mitarbeitern könne man im Rathaus positiv in die Zukunft blicken, antwortete er auf so manche unterschwellige, teils ganz offen ausgesprochene Kritik über die Situation im Rathaus.

In seinem Bericht erklärte der Bürgermeister, Gessertshausen wachse und sei als Wohnort begehrter denn je. Insbesondere steige auch die Zahl der Kinder im Gemeindegebiet. Die Kindertagesstätte Pusteblume sei voll belegt, dies zeigten auch die Anmeldezahlen für den Herbst. Somit sei es dringend notwendig, das neu gebaute Haus für Kinder/Bürgerhaus schnell belegen zu können. Die Kosten des Baus belaufen sich auf 3,9 Millionen Euro, wobei 40 Prozent für Lüftungsanlage, Heizung und Sanitäreinrichtungen aufgewendet werden müssen. Dazu kommen 350000 Euro für die Außenanlagen, die bis September fertiggestellt sein sollen. Fördergelder fließen in Höhe von 1,3 Millionen Euro. Den Rest muss die Gemeinde Gessertshausen aus eigener Kasse begleichen.

Auf die Anfrage eines Margertshauser Bürgers, wie es um Eigenleistungen für die drei Vereinsräume im Haus stehe, erklärte Mögele, dass die Fördergelder die Möglichkeiten einer Eigenleistung ausschlössen.

Ein weiterer Millionenbetrag wird fällig

Kosten verursacht auch der Bau einer Schlammentwässerungsanlage durch den Abwasserzweckverband, dem auch die Gemeinde angehört, in Höhe von zwei Millionen Euro. Der 1,83-prozentige Anteil für Gessertshausen beträgt 260000 Euro. Fördergelder stünden für den Breitbandausbau in der Gemeinde im größeren sechsstelligen Umfang zur Verfügung, konnte Mögele verkünden. Ebenfalls immer wieder kommen die Zechstuben zur Sprache. Hier könne er keine Antwort geben, klar sei aber, dass noch heuer, im Hinblick auf die angespannte Finanzlage, eine Entscheidung gefällt werden müsse. In diesem Jahr werden die Rücklagen aufgebraucht sein und eine Kreditaufnahme in Höhe von 4,5 Millionen Euro notwendig werden.

Hinsichtlich der Wasserversorgung berichtete Andrea Wörle vom Baufortschritt des Hochbehälters Margertshausen, der im Oktober in Betrieb genommen wird. Mit der statt 2020 bereits jetzt notwendig gewordenen Aufbereitungsanlage in Deubach wird ein weiterer Millionenbetrag fällig. Einen Zuschuss vom Bund kann es für die Wasserversorgung nicht geben, da die Gemeinde dafür momentan noch zu wenig investiert hat.

