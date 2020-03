19.03.2020

Offiziell 38 Infizierte

Behörden rechnen mit hoher Dunkelziffer

Die offiziell bestätigte Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Landkreis Augsburg liegt inzwischen bei 38. Das sagte eine Sprecherin des Landratsamtes in Augsburg am Mittwoch auf Anfrage unserer Redaktion. Die Behörde geht allerdings von einer erheblichen Dunkelziffer an Erkrankten aus.

Zudem spiegeln die Infektionszahlen bestenfalls die Lage vom Anfang der Woche wider, weil es dauert, bis die Labore liefern können. Studien aus den USA zufolge kommen auf einen bestätigten Corona-Fall bis zu zehn unentdeckte. Für den Landkreis Augsburg lässt sich das nicht seriös bestätigen. Allerdings gehen die Behörden auch hier von einer erheblichen Dunkelziffer an Infizierten aus. Schon jetzt zeichne sich ein exponentielles Wachstum der Viruserkrankung ab, so Landratsamtssprecherin Kerstin Zoch: „Die Situation wird von Tag zu Tag dramatischer.“

Die Behörde appelliert deshalb dringend an die Menschen, so weit es geht, zu Hause zu bleiben und Zusammenkünfte mit anderen Menschen zu vermeiden. Ab Mittwochnachmittag wurden auch Polizeistreifen eingesetzt, um die vom Freistaat verordneten Schließungen von Geschäften und Lokalen zu überprüfen. Derzeit befinden sich 375 Menschen in Quarantäne. (cf)

