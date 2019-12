vor 46 Min.

Ohje Du Fröhliche! Diese Bescherung will niemand haben

Über Pleiten, Pech und Pannen an Weihnachten: Schreiben Sie uns Ihre außergewöhnlichen Fest-Erlebnisse. Worüber können Sie heute noch schmunzeln?

Ein verbrannter Gänsebraten, zerbrochene Christbaumkugeln, Geschenke, die man so gut versteckt hat, dass man sie an Heiligabend nicht mehr findet – an Weihnachten ist oft nicht alles Friede, Freude, Früchtepunsch. Sondern vielmehr Pleiten, Pech und Pannen!

Damit Sie nicht denken, wir wollen uns nur an den Missgeschicken unserer Mitmenschen ergötzen, schildern wir heute schon mal ein paar persönliche Erinnerungen an eine pannenreiche Weihnachtszeit.

Redakteurin Angela David denkt noch mit Schrecken an das Weihnachten vor drei Jahren, als pünktlich zum Fest ihre Geschirrspülmaschine den Geist aufgab. Der denkbar unpassendste Zeitpunkt, denn sie hatte ein Festessen für die ganze Familie zu kochen. „Wir haben dann sehr viel Zeit am Spülbecken verbracht“, berichtet sie.

Wenigstens die wertvolle Spitze war ganz geblieben

Redakteur Maximilian Czysz erinnert sich an einen Heiligabend, der eigentlich ganz geordnet begann. Erst das Essen, dann die Bescherung und schließlich die Kirche. Und danach war Aufräumen angesagt: Denn die Katzen im Haus hatten die Abwesenheit genutzt, um sich den Christbaum etwas näher anzuschauen. Ein Tier war wohl in die Nordmannfichte gesprungen. Oder hatte an einer verlockend glänzenden Kugel zu fest gezogen. Jedenfalls lag der Baum in seiner ganzen Pracht auf dem Boden und musste dann mühsam nach Mitternacht nochmals aufgestellt werden. Zuvor wollten aber die Splitter der zerbrochenen Glaskugel eingesaugt werden – wenigstens war die wertvolle Spitze ganz geblieben.

Das erste Weihnachten in der neuen Wohnung – das sollte natürlich ganz besonders schön werden, erinnert sich Augsburger-Land-Redaktionsleiter Christoph Frey. Weil endlich mehr Platz war, sollte natürlich auch ein besonders prächtiger Baum her. Leider – und das stellte sich erst am Nachmittag des Heiligen Abends heraus – war der Christbaumständer nicht entsprechend mitgewachsen, was gewisse Stabilitätsprobleme zur Folge hatte. Zu bewundern war am Ende der schiefe Baum von Lechhausen...

Erinnern Sie sich auch noch an eine lustige Panne an Weihnachten? Oder eine lustige Anekdote? Dann schreiben Sie uns doch eine E-Mail an:redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de

Bitte vergessen Sie dabei nicht, für Rückfragen Ihre Kontaktdaten mit Telefonnummer anzugeben. (AL)

