Ohne zu bezahlen fährt ein Mann an Tankstelle in Diedorf davon

An der Kasse bezahlt ein Mann lediglich ein paar Getränkedosen. Den getankten Treibstoff verschweigt er.

Ohne zu bezahlen davongefahren ist am Samstagmittag ein Mann an einer Tankstelle an der Diedorfer Gewerbestraße. Laut Polizei ging der noch unbekannte Täter nach dem Tanken in den Shop der Tankstelle, holte sich ein paar Getränkedosen und ging zur Kasse. Dort bezahlte er nur die Getränkedosen.

Die Kassiererin habe noch nachgefragt, ob er auch getankt hatte, teilt die Polizei mit. Daraufhin soll der Mann nur gelächelt haben und anschließend mit seinem schwarzen Audi A4 davongefahren sein. Kurz danach stellte das Tankstellenpersonal einen offenen Tankbetrag von 50 Euro fest. Es laufen nun Ermittlungen über die Halteradresse mit einem BC-Kennzeichen. Hinweise bitte an die Polizei Zusmarshausen. Telefon: 08291/1890-40. (kinp)

