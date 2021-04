Oldtimer-Rallye: Was dieser Mai alles neu macht

Aus dem einstigen Veranstaltungsmonat ist eine monotone Angelegenheit geworden. Doch es gibt eine Lösung.

Alles neu macht der Mai, lautet ein uraltes Sprichwort, und tatsächlich fühlt sich dieser Mail (leider) noch immer ziemlich neu an. Aus einem Monat, der in der Vergangenheit voll gepackt war mit Festen und Veranstaltungen, droht eine ziemlich monotone Angelegenheit zu werden. Wer mehr erleben will als das familiäre Grillfest im heimischen Garten, der muss sich echt was einfallen lassen. Nach dem Vorbild des Motorsportclubs Lech-Schmuttertal und seiner abgefahrenen Oldtimer-Rallye lassen sich allerdings etliche Aktivitäten finden: Erradeln Sie sich Zusmarshausen, indem Sie innerhalb von sechs Stunden 13 Orte anfahren, deren jeweils letzte Buchstaben zusammengesetzt Zusmarshausen ergeben. Oder: Paddeln Sie stromaufwärts von Königsbrunn nach Königsbrunn. Der Phantasie sind schier keine Grenzen gesetzt, und schon gilt er wieder, der gute alte Spruch vom Mai, der alles neu macht. Was bleibt einem auch anderes übrig?

Lesen Sie dazu auch den Bericht: Auf geht's zur neuen Oldtimer-Rallye durch den Landkreis Augsburg