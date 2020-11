vor 56 Min.

Oldtimer-Rallye durch den Landkreis Augsburg abgesagt

Schnappschuss vor einer früheren Oldtimer-Rallye: An der malerischen Wiesenlandschaft geht es für die Oldtimerfahrer an Grünenbaindt vorbei.

Auch der zweite Ausweichtermin für die beliebte Veranstaltung war nicht zu halten. Dabei wäre der erst im April 2021.

Die coronabedingten Veranstaltungsabsagen reichen inzwischen weit in das kommende Jahr hinein. Jetzt hat es die beliebte Oldtimer-Rallye quer durch den Landkreis Augsburg erwischt. Sie war für den 18. April 2021 vorgesehen.

Doch sogar dieser Termin war dem Organisationsteam im Landratsamt inzwischen zu unsicher, wie Landrat Martin Sailer schreibt: "Aufgrund der hohen Infektionszahlen und der sich ständig ändernden Regelungen und Vorgaben der Bayerischen Staatsregierung kann die Oldtimer-Rallye im kommenden Jahr nicht stattfinden. Ohne jegliche Planungssicherheit beispielsweise in Bezug auf die zugelassene Teilnehmerzahl sind wir leider gezwungen, diesen Schritt zu gehen."

Oldtimer-Rallye durch den Kreis Augsburg mit 200 Oldtimern

In den vergangenen Jahren hatten an der Rundfahrt stets an die 200 Oldtimer teilgenommen, an den Straßenrändern bestaunten Tausende das Schauspiel. Diesmal wäre die 150 Kilometer lange Strecke von Untermeitingen durch die Stauden, ins Donautal und in den Holzwinkel gegangen und hätte auch die Nachbarlandkreise Landsberg, Unterallgäu, Günzburg und Dillingen berührt. Als Zielpunkt war Welden vorgesehen.

Ursprünglich war die 12. Oldtimer-Rallye "Augsburger Land" für den Juli 2020 geplant. Wegen Corona wurde sie zunächst auf September verschoben, dann auf April 2021. Nach der neuerlichen Absage ist bislang kein neuer Termin bekannt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch

Themen folgen