18.03.2019

Oliver Schneider bleibt Chef der CSU

Ortsverband Westendorf wählt die Führungsspitze

Der CSU-Ortsverband Westendorf hat bei seiner Jahreshauptversammlung den Vorsitzenden Oliver Schneider und seine beiden Stellvertreter Markus Sailer und Johannes Wiedemann einstimmig wiedergewählt. Ebenso wurde Thomas Köstner als Schriftführer einstimmig bestätigt.

Neu im Vorstandsteam ist Leonhard Wiedemann als Schatzmeister. Bisher fungierte Anton Wech viele Jahre als Finanzverantwortlicher des Ortsverbandes. Als Beisitzer wurde Franz Immanuel Karl bestätigt, Josef Kastner und Josef Sailer neu gewählt. Der bisherige Beisitzer Konrad Wech fungiert künftig gemeinsam mit Udo Rochna als Kassenprüfer.

In seinem Rückblick erinnerte Schneider an den Kinderfaschingsball, der sehr beliebt ist. Das gemeinsam mit der freiwilligen Feuerwehr ausgelobte Fischerstechen im Rahmen des Ferienprogramms der Gemeinde fand wenig Interesse, sodass kurzerhand ein Ersatzprogramm verwirklicht wurde: ein Ausflug in den Skylinepark, der bei den Kindern sehr gut ankam. Die beliebten Fahrplankärtchen für die Deutsche Bahn stehen voraussichtlich im Sommer wieder zur Verfügung.

Gemeinderat Markus Sailer berichtete aus der lokalen Kommunalpolitik. So seien unter anderem einige Sanierungsmaßnahmen am Kanal ausgeführt worden, die Ortsverbindungsstraße nach Meitingen wurde saniert, ein neues Feuerwehrfahrzeug ist beauftragt und die Vorarbeiten für den Hochwasserschutz schreiten voran. Und dank einer soliden Finanzpolitik ist die Kommune fast schuldenfrei, freuten sich Bürgermeister Steffen Richter und Gemeinderat Schneider.

Zum Abschluss diskutierten die Teilnehmer angeregt über die aktuelle Landespolitik sowie die bevorstehende Europawahl und deren Bedeutung für Deutschland. (ols)

