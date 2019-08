vor 1 Min.

Oma Hildegard Ondruf, 90, liebt Übertragungen von Boxwettkämpfen

Ihren 90. Geburtstag feierte Hildegard Ondruf (geborene Königer) im Kreise vieler Gratulanten. Auch mit 90 Jahren bewältigt sie ihren Haushalt selber und informiert sich täglich auf ihrem Balkon über das Regional- und Weltgeschehen in der Augsburger Allgemeinen. Täglich erhält sie Besuch von ihrer Nachbarin Renate Klughammer, die immer ein bisschen nach dem Rechten schaut und sie bestens unterhält.

Aber auch sonst ist Langeweile ein Fremdwort für Ingrid Ondruf. Montags besucht sie in der Kapelle des Meitinger Johannesheims einen Gottesdienst und geht täglich zwei Stunden durch Meitingen spazieren. Im Fernsehen sieht sich die Jubilarin Fußballübertragungen und Rosamunde-Pilcher-Filme an, besonders angetan haben es ihr aber Berichte über Boxveranstaltungen, „die ich auf keinen Fall versäume“, sagt sie und schmunzelt.

Die Jubilarin wurde in Neisse (Oberschlesien) geboren und verbrachte mit vier Geschwistern ihre Kindheit im Haus ihren Eltern Willibald und Martha Königer. „Ich konnte leider keinen Beruf erlernen, weil meine Familie aus der Heimat flüchten musste“, erklärt sie. Der Weg führte ins Riesengebirge, doch die Familie konnte dann in die Heimatstadt zurückkehren. Nachdem der Vater und eine Schwester an Typhus gestorben waren, wurde die Familie wieder aus dem Haus vertrieben und kam nach Mährisch Ostrau. In der Spitzenfabrik Wagner in Asch im Egerland fanden Hildegard Königer und ihre Schwester Tea Arbeit. Über Hof kam die junge Frau schließlich mit ihrem Jugendfreund Josef Ondruf in ein Flüchtlingslager in Hof-Morschendorf, ehe beide nach Meitingen umsiedeln durften. 1950 gaben sich Hildegard Königer und Josef Ondruf in der Meitinger St.-Wolfgang-Kirche vor Pfarrer Johann Radinger das Ja-wort. „Wir mussten heiraten, sonst hätten wir in Meitingen keine Wohnung bekommen“, sagt die 90-Jährige. Das Paar bekam zwei Söhne, Wolfgang und Klaus, heute gehören zwei Enkel- und fünf Urenkelkinder zur Familie. 2015 starb Josef Ondruf im Alter von 89 Jahren. „Wir durften jedoch noch vor seinem Tod das große Fest der eisernen Hochzeit feiern, was eine sehr schöne Erinnerung bleibt“, erzählt die Jubilarin.

Zum Gratulantenkreis gehörten neben Familie, Nachbarn, Freunden und Bekannten Bürgermeister Michael Higl und Pfarrgemeinderätin Elisabeth Holzapfel. (peh)

