vor 47 Min.

Onkel und Neffe machen bei „Bauer sucht Frau“ mit

Bernhard Kratzer aus Ahlingen und Matthias Sturm aus Thierhaupten sind am Montag in der RTL-Kuppelshow zu sehen. Hinter dem Ganzem steckt eine spontane Familienidee.

Von Elli Höchstätter

Bernhard Kratzer hat so manches Abenteuer erlebt. Der 53-jährige Landwirt aus dem Weiler Ahlingen bei Kühlenthal ist mit dem Rucksack in der Weltgeschichte rumgezogen. Nun hat er sich auf ein ganz anderes Abenteuer eingelassen. Er ist einer der neuen Kandidaten für die RTL-Show „Bauer sucht Frau“. Doch in diese aufregende Sache stürzte er sich nicht alleine – mit von der Partie ist auch sein 23-jähriger Neffe Matthias Sturm aus Thierhaupten.

Am Pfingstmontag, 21. Mai, ab 19.05 Uhr wird die Moderatorin Inka Bause die Beiden gemeinsam mit 14 weiteren Landwirten dem Fernsehpublikum vorstellen. Dieser Termin und sein erster Fernsehauftritt bringen den 53-Jährigen aber nicht aus der Ruhe. „Da gab es auf meinen Reisen schon andere Momente, in denen ich aufgeregter war, erklärt er. So habe er schon einmal eine Nacht auf dem Flughafen in Caracas, der Hauptstadt von Venezuela, verbringen müssen.

Doch vielleicht liegt er gerade an seinem Freiheitsdrang, dass Kratzer bislang seine Herzdame noch nicht gefunden hat. Er sagt: „Ich hatte schon ein paar Freundinnen, aber irgendwie hat es nie recht gepasst.“ Außerdem wollte er nicht so früh heiraten. Jetzt gebe es zwar noch ein paar unverheiratete Frauen in seiner Umgebung. Doch die Richtige sei da nicht dabei.

Der Onkel will bei "Bauer sucht Frau" endlich die Richtige finden

Er sagt: „Jetzt bin ich schon 53 Jahre alt. Nun muss ich mir schon was einfallen lassen, um noch die Richtige zu finden.“ Dabei gehe es ihm nicht darum, dass die Frau nur putzt oder kocht. „Man muss Freude aneinander haben“, erklärt er.

Anfreunden muss sich die Auserwählte natürlich auch mit seinem Hof. Dieser liegt im Weiler Ahlingen. Dort gibt es insgesamt vier Anwesen. Kratzer hat einen Mastschweinestall mit 650 Tieren, einem Hektar Gründfläche und 52 Hektar Ackerland.

Außerdem gibt es fünf Katzen, sieben Schafe und sieben Hühner. Der Landwirt lebt alleine auf dem Anwesen, doch seine Eltern kommen fast täglich vorbei, um ihm auf dem Hof zu unterstützen.

Auch der Neffe von Bernhard Kratzer ist bei der Sendung dabei. Matthias Sturm aus Thierhaupten sucht auf diesem Weg seine Herzdame. Bild: Foto: MR RTL D

Dass er überhaupt bei der Show dabei ist, hat er seiner Verwandtschaft zu verdanken. Kratzer berichtet: „Wir saßen beieinander und da kam die Sprache auf meinen Neffen Matthias Sturm, der noch keine Frau hat. Da hieß es, ich würde ja auch noch eine brauchen.“ So entstand kurzerhand die Idee, den Onkel und Neffen gemeinsam für die Kuppelshow anzumelden. Ein anderer Neffe zückte das Handy, gab die Informationen ein und schickte alles ab. Als Kratzer dann die Zusage erhielt, dass er in der Show auftreten kann, war er vollkommen baff. Aber dann dachte er sich: „Auch gut, vielleicht finde ich so die Richtige für mich“.

Das gleiche Ziel hat sein Neffe Matthias Sturm aus Thierhaupten. Laut Auskunft von RTL hat der 23-Jährige eine Ausbildung zum Landwirt gemacht und wird den elterlichen Betrieb übernehmen. Bei der Arbeit setzt Matthias auf moderne Technik: Seine Kühe bekommen zum Beispiel ihr Futter von einem ferngesteuerten Futteranschieber und beim Melken hilft ein Roboter mit Laser zum Eutertasten.

In seiner Freizeit ist der Schwabe laut Auskunft des Fernsehsenders ein begeisterter Bergsteiger: „Ich bin keine Sportskanone, aber ich komm schon rauf!“ Matthias hatte noch keine feste Beziehung und findet, dass es nun endlich an der Zeit dafür ist: „Aber ich muss die Frau erst einmal kennenlernen, um mich zu verlieben. Da sind viele Mädels gleich weg. Schön wäre, wenn sie ohne Vorurteile kommt und sich das hier alles einfach anguckt. Das wäre das Wichtigste für mich.“

In der neuen Staffel der Kuppelshow ist auch ein Bauer aus Namibia dabei

Wer auf den Hof kommen darf, wird sich erst noch entscheiden. Am Pfingstmontag werden die Beiden gemeinsam mit den 14 anderen erst einmal einem Millionenpublikum vorgestellt. Mit dabei ist auch ein Farmer aus Namibia und einer aus Luxemburg. Anschließend können sich Frauen für die Landwirte bewerben. Aus diesen Bewerbungen sucht sich der Landwirt die Damen aus, die er zum großen Scheunenfest einlädt. Dort lernen sich die auserwählten Frauen und ihr Bauer erstmals kennen. Nach ersten gemeinsamen Stunden auf dem Fest muss sich der Bauern entscheiden, welche Frau oder welche Frauen er zu sich auf den Hof eingeladen möchte. Während der anschließenden Hofwoche wird es sich dann zeigen, bei wem Amors Pfeile mitten ins Herz treffen und bei wem nicht. RTL strahlt die 14. Staffel von „Bauer sucht Frau“ dann im Herbst 2018 aus.

Übrigens: Dass es bei der Sendung am Ende auch glückliche Paare gibt, zeigt ein Beispiel aus dem Nachbarlandkreis. Dort hatte sich die 44-jährige Christa, die ihren Nachnamen nicht in diesem Text lesen will, als Bewerberin gemeldet. Sie besuchte den Hof des 44-jährigen Milchbauers Klaus Jürgen am Bodensee. Die beiden verstanden sich bestens und wurden schließlich ein Paar.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen