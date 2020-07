vor 47 Min.

Online-Druck zieht um

Von Krumbach gehtes nach Paderborn

Die bekannte Krumbacher Firma Online-Druck, die aus der Werbeagentur Frick hervorging, steht vor einer bedeutenden Zäsur. Der Stammsitz in Krumbach wird von bisher 60 Mitarbeitern auf zehn Mitarbeiter reduziert. Mediaprint-Geschäftsführer Tobias Kaase erläuterte im Gespräch mit unserer Redaktion, welche Möglichkeiten den anderen Mitarbeitern angeboten werden. Mediaprint mit Sitz in Paderborn hat die Firma Online-Druck mittlerweile komplett übernommen.

50 der 60 Mitarbeiter wurde angeboten, in Paderborn zu arbeiten. Wie viele tatsächlich nach Paderborn gehen werden, ist noch nicht geklärt. Zehn Mitarbeiter können in Krumbach bleiben, teilte der neue Geschäftsführer Tobias Kaase mit. Geplant ist die Verlagerung bis zum 1. Oktober. Online-Druck.biz (früher Werbeagentur Frick) gehört seit dem 1. Juli der Mediaprint-Gruppe mit Sitz in Paderborn. Die Gruppe mit einem Umsatz von 50 Millionen Euro ist ein mittelständisches Verlagshaus mit mehreren Standorten in ganz Deutschland. (MN)

Themen folgen