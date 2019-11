vor 23 Min.

Opa Karl hat in Fischach alle Trümpfe in der Hand

Die Theatergruppe der Kolpingsfamilie Fischach serviert mit „Opa, es reicht!“ im Pfarrheim einen turbulenten Schwank. Selbst die Mafia ist darin eingebunden.

Von Siegfried P. Rupprecht

Eine geizige Bäuerin, die Angst um ihr Erbe hat, ein Opa, der seinen Lebensabend in vollen Zügen genießt und ein daraus entstehender Generationenkonflikt, der sich zum blanken Chaos steigert – das war der Stoff, den die Theatergruppe der örtlichen Kolpingsfamilie heuer präsentierte. Bei der Premiere des Dreiakters „Opa, es reicht!“ von Bernd Gombold gelang dem glänzend aufgelegten Ensemble im Pfarrheim ein spritziges und zugleich kurzweiliges Stück, bei dem witzige Missverständnisse und Situationskomik im Mittelpunkt standen.

Die Komödie punktete darüber hinaus mit einer optimalen Rollenbesetzung. Die neun Bühnendarsteller servierten eine ungemein heitere Mischung aus Schlitzohrigkeit, komischen Szenen und turbulenter Verwirrung. Spielleiterin Martin Graßl verpackte das alles in eine Inszenierung voller Gags, bei der es nur so menschelte.

Eine Paraderolle für Adolf Geiger

Dazu trug gehörig die geizige Bäuerin Magda (brillant gespielt von Beatrix Schmidt) bei. Sie warf ihrem Schwiegervater, Opa Karl (eine Paraderolle für Adolf Geiger), Verschwendungssucht vor. Der faule Lump verplempere ihr mögliches Erbe mit dem Kauf von Handy, Laptop und Motorrad samt Beiwagen, ärgerte sie sich. Ihr Mann Paul (Florian Lehner) widersprach zwar, konnte letztlich ihrer Missgunst nichts entgegensetzen.

Dabei hatte Opa gute Gründe für seine Käufe: Er wollte mit Oma Lena (Babsi Fluhr, mit ihrer perfekten Mimik und Liebenswürdigkeit der heimliche „Star des Stückes) zur goldenen Hochzeit mit seinem Motorrad eine Reise unternehmen. Doch Oma war vergesslich und brachte viele Dinge durcheinander, das vor allem der geschäftstüchtige und trinkfeste Versicherungs- und Staubsaugervertreter Friedhelm Friedrich (Engelbert Lehner) zu spüren bekam. Mit Handy und Laptop hielt Opa Karl wiederum Kontakt zu seiner sich im Auslandsstudium befindlichen Enkeltochter Silvi (Julia Glöckner). Doch ein Unfall brachte Bewegung in den Generationenkonflikt: Ein Einbrecher hatte Opa Karls Geldbörse mit Ausweis und Motorrad gestohlen und landete mit dickem Kopfverband im Krankenhaus. Während die Familie Opa Karl als Verbrecher wähnte, erfreute er sich guter Gesundheit. Er versteckte sich in der Scheune und spielte seiner Schwiegertochter fortan allerlei Streiche.

Eigentum dem Hundefriedhof in Haunstetten vermacht

Von nun an wurde alles anders. Ein Testament tauchte auf, in dem der Opa sein Eigentum dem Hundefriedhof in Haunstetten vermachte. Ein skurriles Urlaubspaar (überragend Sylvia Schißler und Willi König) kam ebenso ins Spiel wie die schwangere Enkeltochter und der Vater des Kindes, ein angeblich von der Mafia verfolgter und verheirateter Italiener mit vier Kindern (ein spritziger Felix Glöckner in seiner ersten Rolle). Die Begebenheiten steigerten sich zum Chaos. Und Opa Karl mischte überall mit.

Schwiegertochter Magda ging es dadurch mehr und mehr an den Kragen. Kleinlaut sehnte sie sich nach früher. Opa Karl besaß jedoch noch einen letzten Trumpf im Ärmel. Der zeigte, dass es durchaus etwas bringe, die Alten zu achten und zu respektieren.

Eine Pointe reihte sich an die andere

Die Kolping-Theatergruppe sorgte mit dem Stück für beste Unterhaltung. Eine Pointe reihte sich an die andere. Die Besucher erlebten nicht nur ein Feuerwerk an Komik, sondern auch von den Akteuren eine starke Bühnenpräsenz. Dabei zeigten alle eine überzeugende und mitreißende Darstellung. Für den vergnüglichen Abend, der für zahlreiche Lachsalven sorgte, bedankten sich die Besucher mit viel Applaus.

Die Theatergruppe führt das Lustspiel im Pfarrheim Adolph Kolping, Hauptstraße 4, in Fischach noch vier Mal auf.Die Spieltage sind Mittwoch, 20. November, sowie Freitag bis Sonntag, 22. bis 24. November. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr, außer sonntags um 16 Uhr. Am Sonntag gibt es vor der Aufführung ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen. Der Eintritt kostet sieben Euro, für Kinder bis zwölf Jahre zwei Euro.

Karten im Vorverkauf sind bei Firma Hörtensteiner , Poststraße 10 in Fischach , Telefonnummer 08236/1200, erhältlich.

