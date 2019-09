00:34 Uhr

Open-Air-Konzert für einen guten Zweck

Über 20 Mitglieder des Johanneschors Meitingen sangen am Samstag neun Lieder bei einem Open-Air-Konzert für einen guten Zweck.

Der Johanneschor Meitingen nimmt am deutschlandweiten Gospelday teil

Pünktlich um 12 Uhr griff Sabine Freundlinger zum Mikrofon und stimmte, begleitet von Andrea Henkelmann am Keyboard das Lied „Soon Be Done“ an. Zu den ersten Liedzeilen, die sie unter blauem Himmel und bei Sonnenschein auf dem Meitinger Rathausplatz singen konnte, gesellten sich weitere 20 Sänger und Sängerinnen, alles Mitglieder des Meitinger Johannesheims. Spätestens als der Chor das Lied mit rhythmischem Klatschen begleitete, stimmten auch die Zuhörer ein, die sich ganz bewusst auf dem Rathausplatz eingefunden hatten oder von den ersten Tönen des Liedes förmlich angezogen wurden.

Diese Situation soll es am vergangenen Samstag zeitgleich in 70 deutschen Städten gegeben haben, denn: Die Sänger und Sängerinnen des Meitinger Johanneschors waren 20 von 3000 Menschen, die beim Gospelday 2019 teilnahmen. Nach diesem Lied hieß Andrea Henkelmann, die Chorleiterin des Johanneschors Meitingen, die Zuhörer willkommen und erklärte die Funktion des Gospelgesangs, die Menschen „sensibel zu machen für eine bessere Welt“.

Im Fokus der Aktion, die von der Initiative Brot für die Welt initiiert wurde, stand das Thema Trinkwasserversorgung. Dies erläuterten Andrea Henkelmann und Petra Schneewind ihren Zuhörern gern und machten mithilfe eines Zehn-Liter-Wasserkanisters deutlich, wie schwer Frauen und Kinder in Kenia tragen müssen, um Trinkwasser zu ihren Familien zu bringen.

Bei 40 Grad Celsius müssen Kinder und Frauen dort acht Kilometer oder mehr zum nächsten Wasserloch gehen, um Trinkwasser zu besorgen. Verkürzt werden könnte dieser Weg durch den Bau eines Damms, für den nun Spenden „ersungen“ werden sollten – und zwar deutschlandweit. Nach diesen Worten stimmte der Chor weitere acht Lieder an. Mit dem letzten Lied, einem Gospelsong mit afrikanischen Wurzeln, verstimmte das Keyboard und es zählte nur noch der Gesang der Chormitglieder, von denen drei Mitglieder mit Spendenkörbchen und Informationsschriften durch die Menge deren schritten, die diesem Open-Air-Konzert gelauscht haben – und einige Euros spendeten, um die Trinkwasserversorgung in Kenia zu verbessern. Insgesamt kamen dabei 500 Euro zusammen. (brast)

