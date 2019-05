vor 54 Min.

Orchestersound auch ohne Instrumente

Greg is back begeisterte beim Muttertags-Special in Gersthofen.

Gruppe Greg is back reißt mit reiner Sangeskunst in der Stadthalle Gersthofen mit

Von Sonja Diller

Finger schnipsen, Füße wippen, und ein paar singen gleich mit. Beim Muttertags-Special in der Stadthalle Gersthofen arbeiteten die 30 Sängerinnen und Sänger von Greg is back mit Müttern, Vätern und allem dazwischen das üppige Festtagsfrühstück und das Kuchenbüfett am Nachmittag rockig ab.

„What a Feeling“ war gleichzeitig einer der gefeierten Songs und Ausdruck des Gemeinschaftsgefühls im vollgepackten Saal. Längst sind Greg is back keine regionale Erscheinung mehr. Sie sammeln nationale und internationale Preise ein. Füllen kleine und große Hallen. Ihre bunten Podeste und der Untertitel „A cappella XXL“ sind ihre Marke. Chorleiter und Arrangeur Martin Seiler ist die Triebfeder hinter der Truppe mit vielen Solotalenten. Mal rappt der Chef selber mit, dann gibt er ganz selbstverständlich die Bühne frei für die Soul-Ladys, Hip-Hopper und Pop-Röhren im Chor. Die nehmen das Bühnenmikrofon in die Hand, liefern mit verblüffenden Stimmen Solo Acts ab und reihen sich wieder ein ins große Ganze. Sie beatboxen sich ihre eigene Backgroundmusik: Sie klopfen und wummern, schnipsen und schnalzen so gekonnt ins Mikrofon, dass keiner die nicht vorhandenen Instrumente vermisst. Ganz ohne Orchester schwappt die mystische Klangwolke beim Hobbit-Titelsong „I See Fire“ von der Bühne durch die andächtigen Publikumsreihen.

Leicht wehmütige Erinnerungen brachten fulminante 80er-Hits mit Seiler-Touch, die Damen präsentierten gekonnt den 50er-Jahre-Sound der Andrews Sisters. Die Herren beim „Good Girl“ schwangen die Hüften und wurden von einer ausgesprochen gut gelaunten Lady mit langen weißen Handschuhen angefeuert. Greg is back dürfen eigentlich alles. Weil sie es können. Auch wenn da keine akademisch ausgebildete Sängercrew auf der Bühne steht.

Mit einem Profi als Leiter, dessen Arrangements inzwischen gefragte Vorlagen für andere Chöre sind, klappt es trotzdem hervorragend. Nachwuchstalente werden immer gesucht und auch gefunden. Die aktuelle Jugendtruppe zeigte beim halb gehaucht, halb geröhrten „Havana“, dass von Greg is back auch künftig eine Menge zu erwarten ist. Aber was soll einem Chor schon passieren, bei dem sogar ein lässig hingeworfenes „Dum-dum-dum“ beim Bi-Ba-Butzemann-Kinderlied schick klingt. Bei dem das Publikum laut lachen, träumen und mitsingen kann. Wo Pfiffe der Begeisterung, Bravorufe und rot geklatschte Hände Normalität sind. Und beim „Merci, dass es dich gibt“ alles dahinschmilzt.

