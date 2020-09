vor 41 Min.

Orgelklänge in St. Martin

Marius Herb und Carina Frey spielen

Der Organist Marius Herb spielt am Sonntag, 13. September, um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Martin in Gabelbach beim dritten Konzert der Saison 2020 in der Reihe „Orgel+“. Herb musiziert an der historischen Günzer-Orgel sowie an der neuen Weber-Orgel, begleitet von der Querflötistin Carina Frey. Die Musiker bringen Werke von G. Muffat, J. Pachelbel, J. Kleinknecht, J. S. Bach und C. Ph. E. Bach zu Gehör.

Carina Frey studiert Instrumentalpädagogik mit Hauptfach Querflöte am Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg bei Christiane Steffens und ist nebenbei eine gefragte Pädagogin. Seit einigen Monaten ist der junge Organist Marius Herb Kirchenmusiker an St. Elisabeth in Augsburg. Nach dem Studium bei Peter Bader, Organist der Augsburger Ulrich-Basilika, studierte er an der Hochschule für katholische Kirchenmusik in Regensburg. 2019 gewann er den ersten Preis beim Internationalen Orgelwettbewerb Wuppertal. Das Konzert wird unterstützt von Real West im Rahmen des Projektes „Musik im Naturpark“. Der Eintritt ist frei; um eine Spende wird gebeten. (AL)