Orkan Sabine: Helfer sind im Dauereinsatz

An der B300 zwischen Ustersbach und Mödishofen krachten mehrere Strommasten wegen des Unwetters zusammen. Die Straße musste gesperrt werden, in einigen Orten viel der Strom aus. Gegen Mittag war die Sperre wieder aufgehoben.

Das erwartete Unwetter sorgt auch im Augsburger Land für gesperrte Straßen, Überschwemmungen und ausfallende Züge. Das sind die Ereignisse im Überblick.

Von Philipp Kinne, Maximilian Czysz und Norbert Staub und Adrian Bauer

Orkan Sabine wirbelte am Montag gewaltig: Dutzende Bäume stürzten um, Dächer wurden abgedeckt und was nicht niet- und nagelfest war, blies der Sturm einfach davon. Die Helfer der Feuerwehren waren pausenlos im Einsatz. Wolfgang Baumeister, Kommandant der Feuerwehr in Gersthofen, berichtet von einer Reihe an Einsätzen. Hauptsächlich wegen wegen umgeknickter Bäume oder verwehten Werbetafeln. Die Wehr in Neusäß musste bereits um 3.30 Uhr zum ersten Einsatz des Tages ausrücken, berichtet Kommandant Christian Kannler. Vor allem wegen Verwehungen oder kleineren Überflutungen.

Mehrere Unfälle im Augsburger Land

Mehre Fahrzeuge kollidierten wegen des Unwetters am Montag mit umgestürzten Bäumen. Zum Beispiel au der Kreisstraße zwischen Häder und Agawang, zwischen Dinkelscherben und Burtenbach oder am alten Horgauer Bahnhof. Einen Totalschaden hat nun der Wagen eines Mannes, auf dessen Dach zwischen Rommelried und Biburg ein Baum gekracht war.Auf der Kreisstraße von Horgau nach Adelsried ist wegen des Sturms der Hänger eines Fahrzeuggespanns umgeweht worden. In der Gersthofer Dieselstraße hatte sich wegen des Sturms an einer Waschanlage ein Blechteil vom Dach geöst. Verletzt wurde bei all den Unfällen zum Glück niemand.





Gesperrte Straßen im Landkreis Augsburg





Wegen umgestürzter Bäume waren am Montag eine Reihe von Straßen gesperrt. Zu Verkehrsbehinderungen kam auf der B2 auf Höhe Langweid Nord. Laut Polizei hatten sich wegen des starken Windes zwei Solarpaneele von einem Solarpark gelockert. Gesperrt war auch die B300 zwischen Ustersbach und Maindgründel. Der Grund hierfür waren vier umgekippte Strommasten und Stromleitungen auf der Fahrbahn. Die Verbindungsstraße zwischen Zusamzell und Welden war wegen umgeknickter Bäume gesperrt, ebenso wie andere Waldstrecken im Landkreis.

Sturmschäden gehen in die Tausende

In Döpshofen deckte der Sturm das Dach eines Hauses ab. Die Feuerwehr musste ausrücken. Auch das Flachdach eines Hauses in Fischach machte sich sturmbedingt selbstständig. An einer Waschanlage in Gersthofen hatte sich ein Blechteil vom Dach gelöst. In Untermeitingen wurde eine Photovoltaikanlage vom Dach einer Firma gerissen. Der Schaden geht in die Tausende. In Lagerlechfeld hatte der Orkan das Kupferdach der Kirche St. Martin angehoben. In Königsbrunn knickte der Maibaum um und krachte auf den Parkplatz und die angrenzende Marktstraße.

Feuerwehr muss auch wegen Überschwemmungen ausrücken

Kurzzeitig musste die Feuerwehr zu einem Hof in der Gersthofer Ziegeleistraße ausrücken, weil dieser überschwemmt war. In der Westheimer Straße in Neusäß quillte Wasser aus einem Gulli, sodass die Feuerwehr auch hier ausrücken musste. Die Situation war schnell unter Kontrolle.

Einige Gemeinden im Augsburger Land sind ohne Strom

In Stromleitungen gestürzte Bäume hielten am Morgen die Mitarbeiter der Lechwerke auf Trab. Durch Äste oder Bäume in Leitungen kam es zwischen 5 und 6 Uhr zu Stromausfällen in Teilen von Horgau, Kutzenhausen, Ustersbach, Dinkelscherben, Aretsried und Breitenbronn. Durch Umschaltungen auf andere Leitungen konnten noch am Vormittag alle Ortschaften wieder an die Stromversorgung angeschlossen werden. Auch in Hiltenfingen verfing sich ein Baum in Leitungen. Die Schäden werden in den nächsten Tagen repariert. Die LEW-Mitarbeiter blieben in Alarmbereitschaft, um schnell eingreifen zu können, falls nachträglich noch Bäume umfallen.

Bahnund Bus: Was Pendler nun wissen sollten

Der Regionalbahnverkehr in Bayern wurde am Vormittag eingestellt. Bayerische Regiobahn (BRB), die den Großteil der Strecken zwischen Landsberg und Augsburg sowie Buchloe und Augsburg betreut, konnte gestern noch nicht absehen, wann der Zugverkehr wieder aufgenommen wird. BRB-Sprecherin Sabine Floßmann: „Am Dienstag soll es ja noch eine weitere Sturmwelle geben, so dass man jetzt nicht sagen kann, wie schnell die DB Netz AG die Schäden beseitigt und die Züge wieder fahren können.“ Ihr Unternehmen hatte am Montag versucht, von Füssen aus eine Probefahrt zu machen. Dabei befinde sich nur der Lokführer in der Bahn, die dann sehr langsam fährt. „Nach wenigen Kilometern lagen schon Bäume im Gleis, so dass wir das abbrechen mussten.“ Auch die Busse des Augsburger Verkehrs- und Tarifverbunds fuhren am Montagvormittag nicht. Der Verkehr wurde bis zum Mittag eingestellt.

Wind, Sturm und Orkan - was ist der Unterschied? 1 / 5 Zurück Vorwärts Windstärken werden nach der von dem britischen Admiral Francis Beaufort (1774-1857) entwickelten Skala berechnet. Sie reicht von 0 Beaufort (Windstille) bis zur Stärke 12 (Orkan).

Böen sind kräftige Windstöße, die den Zehn-Minuten-Mittelwert der gemessenen Windgeschwindigkeit für bis zu 20 Sekunden übersteigen.

Stürmischer Wind (Stärke 8) erreicht eine mittlere Geschwindigkeit von 62 bis 74 Kilometern pro Stunde - gemessen in zehn Metern Höhe über freiem Gelände.

Bei Sturm fegt der Wind mit einer mittleren Geschwindigkeit von 75 bis 88 Stundenkilometer über freies Gelände (Stärke 9). Bei Wind mit Tempo 89 bis 102 (Stärke 10) spricht man von einem schweren, bei 103 bis 117 (Stärke 11) von einem orkanartigen Sturm.

Orkane sind besonders heftige Stürme mit 118 Kilometern pro Stunde und mehr (Stärke 12). Sie richten oft schwere Verwüstungen an.

Müllabfuhr bricht ab: Ab Dienstag ist sie wieder unterwegs

Die Müllabfuhr wurde noch am Morgen eingestellt. Heute soll sie ab 6.30 Uhr fortgesetzt werden. Die nachfolgenden Leerungen werden sich nach Auskunft des Landratsamts zeitlich über die gesamte Woche hinweg verschieben. Die Haushalte werden gebeten, ihre Mülltonnen jeweils am regulären Leerungstag um 6.30 Uhr zur Leerung bereit zu stellen. Gelbe Säcke hatten übrigens dem Sturm nicht viel entgegenzusetzen: Viele wurden gestern davon gewirbelt. Oder sie rissen auf und der Inhalt verteilte sich wie in Schwabmünchen in der gesamten Fuggerstraße.

„Es ist dringend geboten, in den nächsten Tagen nicht in den Wald zu gehen“, sagt Hubert Droste von den Bayerischen Staatsforsten. Er leitet den Forstbetrieb Zusmarshausen, der sich im Landkreis um 14000 Hektar Waldfläche und 600 Kilometer Forstwege kümmert. Orkan Sabine habe nur einzelne Bäume oder kleine Baumgruppen umgeworfen. „Wir sind wohl glimpflich davongekommen“, sagt Droste. Er rechnet mit wenigen tausend Festmetern Wurfholz nach dem Extremwetter.

Weitere aktuelle Infos zum Orkantief Sabine finden Sie auch hier in unserem Newsblog.

