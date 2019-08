vor 51 Min.

Ortsumfahrung B300: So sieht’s die Bahn, so die Region

Welche Variante beim Ausbau der Bahnstrecke zwischen Augsburg und Dinkelscherben umgesetzt wird, hat Auswirkungen auf die B-300-Ortsumfahrung in Diedorf.

Wie sich zwei Männer kennenlernten, die schon längst zusammenarbeiten sollten. Und was ein Bundestagsabgeordneter fordert.

Von Jana Tallevi

Es war beim Runden Tisch zum Thema Umfahrung der B300 in Diedorf, als sich zwei Männer erstmals getroffen haben, die eigentlich längst miteinander zu tun haben sollten – zumindest aus Sicht der Verantwortlichen aus der Region. In Diedorf trafen sich nun Markus Baumann, Projektleiter für den Ausbau der Bahnstrecke zwischen Ulm und Augsburg, und Stefan Scheckinger, Leiter des Staatlichen Bauamts in Augsburg. Die Behörde ist gerade mit der Planung der Umfahrung von Neusäß-Vogelsang und Diedorf befasst.

Im Diedorfer Unterdorf ist Zusammenarbeit gefragt

Wo die Arbeit der beiden Männer ganz eng zusammenrücken wird, ist im Diedorfer Unterdorf im Bereich des Bahnhofs. Dort sollen auf wenigen Metern Breite drei oder vier Bahngleise und eine zweispurige Straße untergebracht werden. „Am Anfang stand jedoch die Erkenntnis, dass es unterschiedliche Auffassungen über den Auftrag an die Bahn gibt“, berichtet Bürgermeister Peter Högg nach dem Treffen. So sei die Meinung in der Region, unterstützt von Bundestagsabgeordnetem Hansjörg Durz, der ebenfalls bei dem Treffen war, dass die Bahn zunächst einmal das Dritte Gleis planen sollte. Markus Baumann habe jedoch die Auffassung vertreten, sein Auftrag sei die Verkürzung der Fahrzeit zwischen Ulm und Augsburg, berichtet Högg. Gleise könnten folglich auch ganz woanders verlaufen.

Zeitplan für Entscheidung über die Trasse ist nicht nachvollziehbar

Wie mehrfach berichtet, will die Bahn im Jahr 2025 eine Entscheidung über die Trasse ihrer Wahl vorlegen. Ein Zeitplan, den Hansjörg Durz nicht mehr nachvollziehen kann: „Wir brauchen eine Entscheidung, hier muss gehandelt werden“, sagt er. Dass die Bahn im Winter Schwierigkeiten habe, den Fahrplan einzuhalten, weil es zu kalt sei und im Sommer zu heiß, sei nur eine Seite des Problems. „Ständig haben wir hier Engpässe.“

Durz macht deutlich: Eine Planfeststellung für die Umfahrung ist nur möglich, wenn die Trasse der Bahn vorliegt. Drei mögliche Varianten, wie die Umfahrung am Ende im Ortsbereich von Diedorf aussehen könnte, hat das Staatliche Bauamt bereits durchgerechnet. Bei der Obersten Baubehörde in Berlin liegen die Varianten derzeit zur Genehmigung vor. Eventuell zu teuer könnten sie durch aufwendige Tunnelplanungen werden.

