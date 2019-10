19.10.2019

Ortszentrum lässt weiter auf sich warten

Dafür geht’s im Gablinger Gremium um Friedhof und Bahnhof

Von Tobias Karrer

Der Gemeinderat sollte bei seiner jüngsten Sitzung auch über den Bebauungsplan für das Ortszentrum der Gemeinde beschließen. Diese Abstimmung wurde allerdings zum wiederholten Male verschoben. „Im Endeffekt fehlte uns ein endgültiges Gutachten, ohne das eine erneute Auslegung keinen Sinn gemacht hätte“, erklärt der Bürgermeister.

Daneben wurden weitere Themen besprochen:

Dieser soll einen Ort zur Urnenbestattung bekommen. In der Sitzung wurden mehrere Vorschläge zur Gestaltung präsentiert. Ein Platz mit Urnenwand soll unter Bäumen am nördlichen Rand des Friedhofs entstehen und über einen Kiesweg erschlossen werden. Rechts und links des Weges können sich die Planer Urnengräber in der Erde vorstellen.

Die Verwaltung hat darauf geachtet, dass auch für weitere Urnenwände Platz ist, sollten diese benötigt werden. Einziges Anliegen der Gemeinderäte ist, dass auch größere Gesellschaften Platz vor den Urnenwänden finden sollten, damit die Teilnehmer bei Urnenbestattungen nicht zwischen Gräbern stehen müssen.

Wer von Augsburg nach Gablingen fährt, sieht noch vor dem Edeka linker Hand einen großen Parkplatz. Meist stehen hier Lastwagen zur Übernachtung oder andere große Fahrzeuge. Der Gemeinderat wünschte sich, dass dieser Platz zurückgebaut wird. Martin Uhl ( CSU) erklärte: „So könnten wir unseren Ortseingang ansehnlicher machen.“

Die Gemüter kochten noch einmal hoch, als es um die Parksituation am Bahnhof in Gablingen geht. Sie werde immer schlimmer, sagte Gemeinderat Martin Brem (CSM). Lastwagen der nahe gelegenen Firmen parkten hier, immer mehr Autos blockierten Zufahrten und Wege, und das, obwohl die Gemeinde schon vor langer Zeit den Auftrag bekommen habe, die Situation zu bereinigen. Erwin Almer (SPD/BU) betonte: „Wir müssen in die Pötte kommen“, und stellte gleich einen Antrag, dass das Bauamt noch dieses Jahr in konkrete Planungen einsteigt. Eine Skizze würde für den Anfang reichen, betonte er. Karina Ruf ( CSU) erkundigte sich nach den Planungen für weitere Fahrradstellplätze. Bürgermeister Hörmann erklärte, dass er zwar schon vor einiger Zeit eine Termin-App von der Bahn bekommen und auch mögliche Zeitpunkte für ein Treffen vor Ort angegeben habe, aber von der Bahn bisher keine Rückmeldung gekommen sei.

