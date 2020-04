vor 22 Min.

Ostergrüße von Lauter Schnättra

Gemeinsame CD des Lauterbacher Dreigesangs und der Klarischnättra ab sofort erhältlich

„Eine gemeinsame CD aufnehmen, das wär’s!“ Die Idee der Damen des Lauterbacher Dreigesangs gefiel auch den Klarischnättra.

Das Vorhaben wurde im vergangenen Sommer in die Tat umgesetzt. Die musikalische Leitung übernahm Robert Erdt, Klarinettist und Arrangeur aus Jettingen.

Altbekanntes und Neues wurden speziell für das Zusammenspiel beider Gruppen gemeinsam entwickelt nach dem Motto: „Zwei Frauengruppen – so ein Spaß! Musikalisch ziemlich krass! Schnättrasound ist ein cooler Klang, Stimmen dazu von dem Dreigesang.“ Unter der Leitung von Toningenieur Jochen Dannwolf wurde die Musik im Schillinghaus aufgenommen. Nach dem Schneiden und Mischen ist die erste gemeinsame CD des Lauterbacher Dreigesangs und der Klarischnättra nun fertig. Gegen Vorkasse erhältlich ist sie online über die Homepage des Musikvereins Binswangen unter www.musikverein-binswangen.de sowie im Dorfladen Lauterbach, im Biohofladen Hausmann in Ehingen, in der Buchhandlung Eser in Meitingen und im Landgasthof Josef Stark in Gottmannshofen.

Die Künstlerinnen wollen ihre CD im Herbst auch live präsentieren, ein genauer Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben. (AZ)