Ostern bietet eine Chance

Fast ein halbes Jahr lang hat die Redaktion den Weg einer Douglasie verfolgt: Wie der Baum ausgesucht und gefällt wurde, wie ihn eine Spezialmaschine aus dem Wald gezogen hat, wie er versteigert und schließlich zu hochwertigem Parkettboden verarbeitet wurde.

Das Beispiel zeigt, dass der Rohstoff aus der Region einzigartig und wertvoll ist. Allerdings werden die wenigsten jemals die Möglichkeit haben, bei sich zu Hause geölte Douglasiendielen mit einer Länge von zehn Metern zu verlegen, geschweige denn entsprechende Quadratmeterpreise bezahlen können. Dabei weiß jeder, dass Qualität ihren Preis hat. Aber genau der ist es, der uns im Alltag immer wieder zu schaffen macht.

Wir sind zum Beispiel nicht bereit, für nachhaltigen Konsum ein paar Cent mehr auszugeben, verurteilen dann aber gleichzeitig Verschwendung. Wir prangern Massentierhaltung an und kaufen Billigfleisch. Für uns ist es normal, dass Lebensmittel günstig und zu jeder Zeit verfügbar sind. Aber was ist schon normal? Normen verändern sich in unserer globalisierten Welt. Es sind auch die Werte, die sich verschieben. Karfreitag und Ostern bieten da eine besondere Chance: nämlich die zur eigenen Standortbestimmung.Zum Artikel

Themen Folgen