„Owei a guade Schneid!“

Sensen und Dengeln lernen beim Kloster Thierhaupten

Die Ursprungsform des Mähens, das Sensen, ist eine traditionelle, uralte bäuerliche Kunst. In Zeiten, in denen es Biene, Schmetterling und Co. schwer haben, kann die Insektenwelt von dieser schonenden Art der Mahd sehr profitieren. Belebend ist es auch für Körper und Geist. Um die „Wiederbelebung“ dieser alten Handwerkskunst zu unterstützen, veranstaltet der Landschaftspflegeverband Landkreis Augsburg im Rahmen seines Programms „Natur erleben an Lech und Wertach“ Veranstaltungen rund um die Handmahd mit der Sense.

Das Wissen und die Erfahrung des langjährigen Sensenlehrers und Biobauern Georg Hahn bietet die seltene Möglichkeit, dieses Handwerk von der Pike auf zu erlernen. Der „Schorsch“ erzählt über die Mähkultur, den Umgang mit dem Mähgut und vieles mehr.

Ganz nach dem Motto „Owei a guade Schneid!“ kann man zudem erfahren wie, wann und warum man dengelt und sich selbst am Amboss sowie am Schlagdengler üben. Wer selbst eine Sense oder Sensenblätter zu Hause hat, kann diese zum Einsatz bringen, es stehen aber auch Sensen und Dengelwerkzeug zur Verfügung. Außerdem besteht die Möglichkeit, neue Sensen zu erwerben.

Die Veranstaltung findet am Samstag, 6. Juli, beim Klostermühlenmuseum in Thierhaupten statt. Den Sensenkurs kann man von 8 bis 12 Uhr besuchen, der Dengelkurs findet von 13 bis 17 Uhr statt. Jeder Kurs kostet jeweils 50 Euro, beide Kurse zusammen 95 Euro. Anmeldung ist erforderlich bis 28. Juni per E-Mail: lpv@lra-a.bayern.de oder unter der Telefonnummer 0821/3102-2852. Weitere Infos im Internet unter: www.lpv-landkreis-augsburg.de (AL)

