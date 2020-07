vor 34 Min.

Pärchen betrügt beim Wechseln an der Kasse

Sie lenkten die Kassiererin ab. Das hatte teure Folgen.

Am Samstagnachmittag betrat ein Pärchen einen Getränkemarkt in Zusmarshausen. Der circa 40-jährige Mann sowie die circa 40-jährige Frau bezahlten nach Angaben der Polizei ein Getränk und fragten nach, ob die Kassiererin ihnen einen höheren Geldbetrag wechseln könne. Die Geldscheine legten Sie auf den Tresen, während beide Personen die 24-jährige Kassiererin geschickt in ein Gespräch verwickelten. Mehrfach änderten sie ihren Wunsch bezüglich der Stückelung des Wechselgeldes. Schlussendlich kam das Pärchen in Besitz von mehreren 50-Euro-Scheinen der Kassiererin, ohne einen entsprechenden Wechselbetrag hinterlassen zu haben.

Am Ende fehlten 300 Euro in der Kasse

Erst nachdem das Pärchen den Getränkemarkt verlassen hatte, stellte die Kassiererin einen Fehlbetrag von circa 300 Euro in der Kasse fest. Eine Fahndung im Umkreis verlief negativ. Beide Personen waren circa 1,68 Meter groß, circa 40 Jahre alt, hatten schwarze Haare – die Frau schulterlang, der Mann kurz. Beide waren von kräftiger Statur. Die Frau hatte trug eine auffallende eckige Brille mit rotem Rahmen.

Zeugenhinweise werden erbeten und können bei der zuständigen Polizeiinspektion Zusmarshausen unter der 08291/8019-0 gemeldet werden. (lig)

