11:02 Uhr

Pärchen klaut Klamotten aus einem Geschäft in Gersthofen

Klamotten im Wert von rund 70 Euro hat ein junges Paar am Dienstag in Gersthofen mitgehen lassen.

Die beiden wurden von einem Mitarbeiter des Ladens in Gersthofen beobachtet. Schnell schnappte die Polizei das Pärchen.

Die Polizei hat ein Pärchen erwischt, das am Dienstag Kleidung aus einem Verbrauchermarkt in der Gersthofer Ziegeleistraße gestohlen hatte. Wie die Beamten mitteilen beobachtete ein Mitarbeiter des Geschäfts die beiden 23 und 27 Jahre alten Diebe, als sie gegen 13.30 Uhr Kleidung stahlen. Während der Mitarbeiter die Polizei verständigte, verfolgte er die Diebe.

Der Beuteschaden liegt bei etwa 70 Euro

In der Nähe des Tatortes zogen sie dann die geklauten Sachen an. Die Polizei traf die beiden Täter an und nahm den Diebstahl auf. Die beiden Diebe erhalten Anzeigen wegen Ladendiebstahls. Der Beuteschaden belief sich auf etwa 70 Euro. (kinp)

Themen folgen