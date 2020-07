vor 34 Min.

Paketbote unter Drogen unterwegs

Die Polizei erwischte ihn im Diedorfer Ortsteil Biburg. Das hat Folgen für den Mann.

In Biburg ist ein Paketbote von der Polizei bei der Arbeit unter Drogeneinfluss erwischt worden. Der Mann war am Donnerstag gegen 15 Uhr in der Willishauser Straße kontrolliert worden. Der 24-jährige Fahrer wurde laut Polizei bei der Kontrolle sichtlich nervös und musste schließlich einräumen, am Abend zuvor, Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Der Mann wurde zur Dienststelle gebracht. Ein Drogentest verlief positiv, eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Dem 24-Jährigen drohen nun Anzeigen nach dem Straßenverkehrs- sowie Betäubungsmittelgesetz.(kar)

