11:23 Uhr

Paketfahrer fährt in Zusmarshausen einem anderen Wagen ins Heck

In Zusmarshausen stoßen ein Postwagen und ein Auto zusammen. Der 26-jährige Unfallfahrer steht bei der Polizei aus anderen Gründen auf einer Fahndungsliste.

Einer 38-jährigen Autofahrerin ist ein Paketbote am Donnerstag in Zusmarshausen ins Heck gefahren. Der Unfall passierte laut Polizei um 9.50 Uhr auf der Staatsstraße 2027 bei Zusmarshausen hinter dem Kreisverkehr in Richtung Autobahnzubringer.

Bei dem Unfall in Zusmarshausen entsteht ein Schaden von 1500 Euro

Warum es zu dem Unfall gekommen war, ist bislang noch nicht bekannt. Bei dem Unfall stellte sich allerdings heraus, dass gegen den 26-jährigen Paketdienstfahrer eine sogenannte Fahndungsnotierung bestand. Dabei handelt es sich jedoch nicht um einen Haftbefehl, es werden lediglich unter anderem die Personalien und der Wohnort ermittelt. Der entstandene Schaden bei dem Verkehrsunfall wird auf rund 1500 Euro geschätzt. (thia)

