Paketzusteller fährt in Steppach das Lieferfahrzeug davon

Damit hätte ein Paketzusteller nicht gerechnet: Plötzlich rollte in Steppach sein Auto weg. Die Folgen sind teuer.

Ein Fahrzeug entwickelt ein Eigenleben: Am Donnerstag lieferte ein 52-jähriger Mann in der Alten Reichsstraße in Neusäß-Steppach Pakete aus. Als er bei einem Kunden klingelte, sah er laut Polizei, wie sich sein Gefährt selbständig machte. Das Fahrzeug rollte rückwärts und schob ein geparktes Auto auf einen weiteren Wagen. Der Gesamtschaden wird auf circa 2100 Euro geschätzt. (lig)