vor 41 Min.

Paketzusteller kracht mit Fahrzeug gegen Motorradfahrer in Dinkelscherben

Zu einem Unfall zwischen einem einem Transporter und einem Motorrad ist es am Samstag in Dinkelscherben gekommen.

Plötzlich setzt der Fahrer eines Transporters zurück. Dabei übersieht er offenbar einen Motorradfahrer.

Beim Zurücksetzen krachte am Samstag gegen 11.30 Uhr ein Paketzusteller mit seinem Fahrzeug gegen einen Motorradfahrer in Dinkelscherben. Wie die Polizei mitteilt, war der 40-jährige Paketzusteller in der Dinkelscherber Marktstraße unterwegs. Unvermittelt soll er mit seinem Wagen zum gebremst haben. Das bemerkte der hinter ihm fahrende Motorradfahrer noch rechtzeitig.

Der Motorradfahrer blieb zum Glück unverletzt

Dann setzte der Paketzusteller mit seinem Wagen allerdings nach hinten und es kam zum Unfall. Das Motorrad eines 39-Jährigen wurde noch ein Stück über des Asphalt geschoben, bis der Transporter zum Stillstand kam. Der Motorradfahrer blieb zum Glück unverletzt. Den Paketzusteller erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitsanzeige im Bußgeldverfahren. (kinp)

