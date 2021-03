11:16 Uhr

Paketzustellerin bleibt mit Fahrzeug an Zaun in Willishausen hängen

Beim Ausliefern von Paketen ist eine Zustellerin mit ihrem Fahrzeug gegen einen Zaun gekracht.

Gegen einen Zaun gekracht ist eine Paketzustellerin am Freitagnachmittag im Diedorfer Ortsteil Willishausen. Bei der Einfahrt in ein Grundstück blieb sie mit ihrem Fahrzeug laut Polizei am Zaun und dem dortigen Briekasten hängen. Der Schaden am Zaun ist sehr gering. Am Zustellerfahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von ca. 700 Euro. (kinp)

