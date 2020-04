00:32 Uhr

Palmbuschen und Osterkerze zum Abholen

Gesegnete Zeichen der Passionszeit liegen in der Kirche bereit

Die Zeit vor Ostern und Ostern selber ist geprägt von Zeichen und Symbolen. In der momentanen Situation sei es jedoch oft schwierig, Vertrautes aufrechtzuerhalten – was aber gerade jetzt für viele Menschen wichtig wäre, heißt es in einer Mitteilung der Pfarrei Herz Mariä.

Deshalb versuche die Pfarrei nun, neue Wege zu gehen. Der Förderkreis „Eine Welt“ hat auch in diesem Jahr wieder unterschiedliche Osterkerzen angefertigt. Die gesegneten Osterkerzen stehen in der täglich geöffneten Kirche bereit und können dort erworben werden. Der Erlös kommt den beiden Projekten in Brasilien und Mexiko zugute.

Die Frauen des Katholischen Frauenbunds haben wie jedes Jahr die traditionellen Palmbuschen gebunden. Auch diese gesegneten Palmbuschen liegen nun in der Diedorfer Kirche gegen eine Spende zur Abholung bereit. Unterstützt werden damit die „Helfer vor Ort“. (AZ)

