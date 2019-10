16.10.2019

Parken neu geregelt

Gessertshausen führt eine neue Stellplatz- und Garagensatzung ein

Von Tobias Karrer

Bisher regelte nur ein kleiner Paragraf in der Ortsgestaltungssatzung die Stellplatz- und Garagensituation in Gessertshausen. Das verändert sich jetzt.

Zum 1. November tritt eine neue Stellplatz- und Garagensatzung in der Gemeinde in Kraft. Ausschlaggebend einer eigenen Satzung waren laut Bürgermeister Jürgen Mögele einige größere Bauvorhaben in der Vergangenheit. Die Gemeinderäte hatten deshalb eine ausführlichere Satzung beschlossen.

Geschäftsstellenleiter Alexander Bastian hatte im Gemeinderat jüngst ein Konzept vorgelegt, dass zum Großteil der bayerischen Stellplatzsatzung entspricht, so Bürgermeister Mögele. Nur einige Kleinigkeiten hatten die Gemeinderäte noch verändern wollen. Dabei sei es vor allem um die jeweilige Wohnungsgröße im Zusammenhang mit den geforderten Stellplätzen gegangen. Für Wohnungen bis zu 50 Quadratmeter wolle Gessertshausen in Zukunft mindestens einen Stellplatz fordern, erklärte Bürgermeister Mögele beispielhaft. Allerdings wollten sich die Gemeinderäte auch einen gewissen Handlungsspielraum bewahren. Bei „außergewöhnlichen Bauprojekten“ könne man auch von der Satzung abweichen, erklärte Mögele.