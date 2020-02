Parteien im Augsburger Land klagen über zerstörte Wahlplakate

Plus Im Kommunalwahlkampf werden immer öfter Plakate beschädigt. Dabei drohen empfindliche Strafen, denn es geht um Zeit, viel Geld – und nicht zuletzt Respekt.

Immer wenn eine Wahl naht, tauchen sie auf: Wahlplakate. Fotos von Politikern sind auf jedem Baum und jedem Laternenpfahl zu finden. Auch heuer im Kommunalwahlkampf setzen die Parteien wieder stark auf Plakatwerbung. Verschmutzung der Straßen und Parks bringt abgerissene, beschmierte oder kaputte Wahlwerbung. „Grundsätzlich werden regelmäßig vor Wahlen die von den Parteien angebrachten Plakate beschädigt“, weiß Maria Enslin vom Polizeipräsidium Schwaben Nord. Welche Partei davon am meisten betroffen ist, lasse sich aber erst nach den Wahlen verlässlich feststellen.

Gersthofens Dritter Bürgermeister Reinhold Dempf (FW) störte sich in einer Stadtratssitzung daran, wie die derzeit aufgestellten Wahlplakate behandelt werden: „Gruppierungsübergreifend werden Plakate entfernt, abgerissen oder zerstört.“ Der Ersatz koste viel Geld und Engagement. Auch in Neusäß kommen solche Zerstörungen vor. Der Bürgermeisterkandidat der Freien Wähler, Bernhard Hannemann, beklagt abgerissene Plakate. Wie er unserer Zeitung sagt, habe er in Neusäß jede Menge abgerissene Plakate von SPD und Freien Wählern bemerkt.

50 zerstörte Plakate in der ganzen Stadt

Patrick Haas, der Vorsitzende der CSU Gersthofen, hat diese Probleme ebenfalls: „Übers Wochenende sind auch von uns Plakate mutwillig zerstört oder beschmutzt worden“, sagte er am gestrigen Sonntag unserer Zeitung. Über Vandalismus klagt auch die SPD. In mehreren Straßenzügen hätten Unbekannte alle Plakate abgerissen, sagte uns Manuel Meyer vom Ortsverein Gersthofen. Insgesamt spricht er von 50 zerstörten Plakaten in der ganzen Stadt. Einem finanziellen Schaden konnten die Sozialdemokraten entgehen: Weil die Druckerei die Plakate, anders als abgesprochen, nicht auf wetterfesten Karton gedruckt hatte, bekam die Partei eine kostenlose Zweitgarnitur.

„Das Nachplakatieren wird aber sehr zeitintensiv. Das muss alles von einzelnen Mitgliedern übernommen werden“, klagt Meyer. Die Genossen würden in Zukunft dazu übergehen, die Plakate höher zu hängen, um sie gegen Vandalismus zu schützen. „Wir bekommen derzeit ebenfalls viele Meldungen über zerstörte, aber auch als Verkehrshindernisse aufgestellte Plakate“, sagt Ann-Christin Joder, Pressesprecherin von Gersthofen. „Die Bürger sind bei uns sehr aufmerksam.“ Die Stadtverwaltung gebe diese Informationen dann an die Betroffenen Parteien und Gruppierungen weiter.

Geldstrafen oder sogar bis zu zwei Jahre Haft

Selbst Einzeltäter können Dutzende Plakate beschädigen. Ende Januar erwischte die Polizei in Augsburg etwa einen jungen Mann, der Wahlwerbung abgerissen hatte. Insgesamt hatte er 35 Plakate aller Parteien entfernt. Werden Plakat-Zerstörer erwischt, dann drohen ihnen Geldstrafen oder sogar bis zu zwei Jahre Haft wegen Sachbeschädigung. Wahlplakate gelten nämlich als Eigentum der Parteien. Im Strafgesetzbuch heißt es: „Wer unbefugt das Erscheinungsbild einer fremden Sache nicht nur unerheblich und nicht nur vorübergehend verändert“, mache sich der Sachbeschädigung schuldig.

Besonders hart können die Strafen ausfallen, wenn Hakenkreuze oder andere nationalsozialistische Symbole auf Plakate geschmiert werden. Das Gesetz sehe das als Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole, erklärt Enslin. Dieser Tatbestand kann mit bis zu drei Jahren Haft belegt werden. Noch mehr Ärger droht, wenn Plakate entwendet werden. Das gilt als Diebstahl, für den es bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe geben kann.

„Es gebietet der Respekt vor der Politik, dass die Plakate nicht beschädigt werden“, findet Dempf. Er appellierte an alle Gruppierungen, Vorkommnisse der Polizei zu melden.

