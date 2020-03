Plus Viele Parteien setzen verstärkt auf Großplakate. Davon versprechen sie sich bessere Beachtung und geringere Kosten. Dabei könnten Plakate ein Auslaufmodell sein.

„Das wirkt, als wäre der größenwahnsinnig“, findet eine Passantin. „Solange sie demokratisch sind, können sie wegen mir alles machen“, findet ein anderer. Die neuen Plakate der CSU in Diedorf scheiden die Geister. Grund dafür ist ihre Größe. Während die meisten Großplakate eine Höhe von 2,52 Meter aufweisen, sind die Plakate von Thomas Rittel hingegen vier Meter hoch. Auch der Kandidat hat unterschiedliche Rückmeldungen erhalten: „Im Allgemeinen sehr positiv, aber einigen waren sie zu groß.“

Großplakate sind bei der CSU durchaus auch anderswo Strategie: „Wir setzen nur noch Großflächenplakate ein“, sagt etwa Tobias Schmid von der CSU Stadtbergen. Das sei nicht nur umweltfreundlicher, sondern werde auch besser beachtet. „Plakate dienen dazu, den Kandidaten bekannter zu machen“, findet Schmid. Größere Plakate seien deutlich hilfreicher, weil sie Fußgänger zum Anhalten bewegten.

Großplakate halten auch Stürme aus



Bündnis 90/Die Grünen hingegen setzt auf kleinere Plakate: „Wir arbeiten ohne Fremdvergabe, das heißt, unsere Mitglieder kleben die Plakate selbst“, erklärt Silvia Daßler, die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Kreistag. Die meisten Großplakate werden von Werbefirmen betreut. Weiterhin versuche man, auch die entstehende Umweltbelastung gering zu halten, indem man ausschließlich auf Papierplakate und wiederverwendbare Plakatständer aus Holz setze.

Auch beim stürmischen Wetter in den vergangenen Tagen sind größere Plakate hilfreich. Peter Ziegelmeier von der SPD Fischach meint, dass kleinere Plakate weniger stabil seien: „Die größeren am Marktplatz haben wir mit Stahlseilen angebracht.“ So seien ihre Großplakate unbeschädigt geblieben, während die kleineren Plakate das Sturmtief Sabine nicht überlebt hätten.

Parteien haben eine Menge Freiheit

Grundsätzlich genießen die Parteien und andere Gruppierungen eine Menge Freiheit bei ihrer Wahlwerbung. Laut einer Verlautbarung des bayerischen Innenministeriums aus dem Februar 2013 gelten etwa die normalen Einschränkungen für Werbung nicht. Außerdem dürfen Parteien im Wahlkampf auch Plakatständer und Ähnliches im öffentlichen Bereich aufstellen, solange sie kein Verkehrshindernis darstellen. Sogar eine leichte Behinderung von Fußgängern ist zulässig, wenn die Gemeinden keine Zusatzvorschriften erlassen. Auch für die Maximalgröße von Plakaten gibt es dort keine Regelung.

Ganz frei sind die Parteien und andere Gruppierungen in ihrer Werbung aber nicht. Die Gemeinden haben viele Möglichkeiten, Einschränkungen zu erlassen. So können sie etwa per Verordnung Maximalgrößen bestimmen, oder die Wahlwerbung auf bestimmte Flächen begrenzen. Eine Maximalgröße gibt es aber nur selten.

In Diedorf gibt es keine Plakatierordnung: „Der Gemeinderat sollte aber über eine nachdenken“, findet Bürgermeister Peter Högg von der Wählervereinigung Wir für Diedorf. Zwar dürfe keine Sichtbegrenzung für den Verkehr entstehen, aber eine Genehmigung sei nicht notwendig.

In Gersthofen ist Plakatwerbung zum Beispiel auf bestimmte Flächen beschränkt. Einen Monat und einen Tag vor der Wahl fällt dort aber auch diese Beschränkung. Dann sind Parteien und Wählervereinigungen komplett frei, solange sie keine Eigentumsrechte verletzen.

Zukünftig verlieren Plakate vielleicht an Bedeutung

Auch der Preis spielt eine Rolle. Tobias Kunz, der Kreisvorsitzende der Freien Wähler, verzichtet etwa weitgehend auf Großplakate. „Wir sind Schwaben, wir achten auf unser Geld“, sagte er unserer Zeitung. Ein Preis von 300 bis 350 Euro pro Woche für ein Großplakat sei nicht gerechtfertigt, wenn man den gleichen Effekt auch deutlich günstiger mit einem Banner an einem Bauzaun erzielen könne.

Mittelfristig könnten Parteien sich aber von Plakaten wegbewegen. „Es gibt mittlerweile viel gezieltere Möglichkeiten, die Leute anzusprechen“, meint etwa Tobias Schmid aus Stadtbergen. Darunter seien Onlinewerbung und Postwurfsendungen. „Wahrscheinlich könnte man mittlerweile sogar ganz auf Plakate verzichten, aber das traut sich natürlich keiner“, ergänzt er.