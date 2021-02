vor 16 Min.

Party trotz Ausgangssperre: Jugendliche kommen völlig betrunken ins Krankenhaus

Trotz Ausgangssperre und Versammlungsverbot hat es eine Gruppe von Jugendlichen in Adelsried ordentlich krachen lassen. Das hat Folgen.

Völlig eskaliert ist eine illegale Party in Adelsried in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Gegen 23 Uhr gingen bei der Polizei Beschwerden wegen einer Ruhestörung in der Adelsrieder Kirchgasse ein. Dort, etwa auf Höhe der Brücke des Weldenbahnradwegs, traf die Polizei auf vier Jugendliche im Alter zwischen 17 und 19 Jahren. Mit lauter Musik und einer Menge Alkohol feierten die Jugendlichen. Eine von ihnen war laut Polizei so betrunken, dass sie mit einer Alkoholvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Alle Jugendlichen hatten laut Polizei keinen triftigen Grund für ihren Aufenthalt im öffentlichen Raum angeben können. Sie wurden des Platzes verwiesen. Die Jugendlichen kassierten Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz wegen eines Verstoßes gegen die Ausgangssperre. (kinp)

