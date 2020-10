vor 49 Min.

Partyfreunde unterstützen Gersthofer Stiftung

Auch wenn für die Gersthofer Partyfreunde heuer die Faschingssaison ausfällt, so entschieden sie sich für eine Spende an die städtische Stiftung "Hilfe in Not".

Vorstandswahlen standen im Zentrum bei der Jahreshauptversammlung der Gersthofer Party-Freunde. Weiter ging es um einen Rückblick auf die vergangene Saison und einen Ausblick auf die Zukunft. Dieser hielt, wie erwartet, nichts Positives für den Fasching bereit: In der Saison 2021 wird es keinen Faschingswagen der Gersthofer Party-Freunde geben.

Sebastian Hock (ganz links) löst Jakob Kraus im Vorstandsteam der Gersthofer Party-Freunde ab. Alle weiteren Vorstandsmitglieder wurden im Amt bestätigt. So bleibt Sebastian Hock Beisitzer, Kerstin Dick Schatzmeisterin, Fabian Schiefer Vorsitzender, Monika Schiefer Schriftführerin sowie Florian Bichler Beisitzer.

Kauf selbst genähter Masken kommt "Hilfe in Not Gersthofen" zugute

Jedoch hat auch die Corona-Zeit etwas Gutes: Die Mitglieder hatten die Möglichkeit, selbst genähte „GPF-Masken“ mit Logo zu erwerben. Der Erlös geht an die Stiftung „Hilfe in Not Gersthofen“, die sich aktiv für Bedürftige in Gersthofen einsetzt. (AZ)





