Passanten retten einem Mann in Gersthofen das Leben

Als ein 35-Jähriger sich in Gersthofen von einer Brücke werfen möchte, zögern drei aufmerksame Zeugen keine Sekunde.

Von Philipp Kinne

Es war ein sonniger Ostermontag im April vergangenen Jahres als drei Passanten in Gersthofen zu Helden wurde. Sie zögerten nicht und retteten einem 35-Jährigen Mann das Leben. Erst jetzt wird die dramatische Rettungsaktion öffentlich. Für ihr beherztes Eingreifen wurden die Retter Sieglinde Hölzl, Iwona Sauerwein und Johann Schuster nun ausgezeichnet.

Die Situation war lebensbedrohlich. Am 22. April vergangenen Jahres entdeckte Sieglinde Hölzl den 35-jährigen Mann, der sich auf einer Brücke in Gersthofen ein Spannbettlaken um den Hals wickelte, über das Geländer stieg und sich offenbar erhängen wollte. Geistesgegenwärtig lief sie deshalb an das Brückengeländer und versuchte den aus dem Iran stammenden Mann wieder hochzuziehen. Auch Iwona Sauerwein und Johann Schuster wurden auf die Rettungsmaßnahme aufmerksam und liefen sofort zum Geländer, um Sieglinde Hölzl zu helfen. Gemeinsam gelang es den drei Rettern, den Mann wieder zurück auf die Straße zu ziehen und bis zum Eintreffen der Polizeistreife festzuhalten.

Während der Rettungsaktion bestand Lebensgefahr

Für die couragierten Helfer bestand während der Aktion akute Lebensgefahr, teilt das Landratsamt nun in einer Mitteilung mit. Die Retter hätten selbst in den Lechkanal fallen können, der wegen seiner geringen Wassertemperatur und der unkalkulierbaren Ober- und Unterströmung unkalkulierbar ist.

Der Gerettete überlebte nur durch den selbstlosen und tatkräftigen Einsatz seiner hilfsbereiten Mitmenschen, heißt es in der Mitteilung. Aus Sicht der Polizeistreife wäre der 35-Jährige ohne ihr schnelles und mutiges Zutun heute nicht mehr am Leben. Er wurde nach der Rettungsaktion medizinisch behandelt.

„Sie haben sich selbst in akute Lebensgefahr gebracht und sich verantwortungsvoll und umsichtig für einen Mitmenschen in einer Notsituation eingesetzt. In meinen Augen sind Sie wahre Heldinnen und Helden“, sagte Landrat Martin Sailer. Für das Verhalten während der Rettungstat überreichte er die Medaille „Patrona Bavaria“ des Ministerpräsidenten Markus Söder sowie eine Ehrenurkunde des Regierungspräsidenten Erwin Lohner.

