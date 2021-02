vor 32 Min.

Passanten verwechseln Baustelle in Steppach mit Impfzentrum

Plus Der Inhaber eines Steppacher Supermarktes nimmt die Anfragen von Passanten nach einer möglichen Impfung gelassen und erklärt den Grund für die Zeltstadt.

Von Regine Kahl

Ah, da ist ein Impfzentrum! Das scheinen sich einige Passanten zurzeit zu denken, wenn Sie beim Edeka Schmid in Steppach vorbeilaufen. Wegen eines Umbaus im Supermarkt stehen weiße Zelte auf dem Gelände. Das führt offensichtlich zur Verwechslungsgefahr: Immer wieder würden er und die Handwerker gefragt, ob man sich in einem der Pavillons impfen lassen könnte, berichtet der Edeka-Inhaber Andreas Schmid. Gerne klärt er die Impfwilligen auf, dass sie bei ihm an der falschen Adresse sind.

Seit drei Wochen laufen die Umbaumaßnahmen in dem Steppacher Supermarkt an der Ulmer Straße. Um Ausweichquartiere für die Einrichtung und für das Material der Schreiner zu schaffen, hat Schmid draußen mehrere weiße Pavillons aufstellen lassen, die man zum Beispiel von Hochzeitsfeiern kennt. In diesen Zeiten aber haben sich die weißen Zelte den Menschen aus den Berichten im Fernsehen offensichtlich in einem anderen Zusammenhang eingebrannt: dem Impfen.

Passanten fragen Handwerker in Steppach ob ein Impfzentrum entsteht

Passanten, die auf die ersehnte Spritze hoffen, gingen zu den Zelten und fragten die Handwerker, ob hier ein Impfzentrum stehe, erzählt Schmid. Anfangs dachte er noch an eine einzelne Verwechslung, doch die Fragen kommen immer wieder. Rund 30 Leute hätten sich schon wegen des Impfens bei ihm erkundigt, berichtet der Geschäftsmann. Er erhalte auch Anrufe zu diesem Thema. Schmid nimmt es gelassen und erklärt den Menschen bereitwillig, dass dies in Steppach eine Baustelle sei und in Gablingen und Bobingen im Landkreis Augsburg die beiden Impfzentren angesiedelt sind. So lustig die Nachfragen klingen, so zeigten sie doch, wie stark das Thema Impfen die Menschen beschäftigt und welche Dringlichkeit es habe, sagt Schmid.

Der Umbau im Supermarkt ist im vollen Gang und geht noch bis Mitte März weiter, wenn der vorgesehene Zeitplan klappt. Schmid lässt den Laden komplett im laufenden Betrieb renovieren. "Die Menschen in Steppach werden täglich weiter versorgt", betont er. Nur die Metzgerei muss voraussichtlich noch bis Anfang März geschlossen bleiben, da auch sie erneuert wird, inklusive der Kühltechnik. Die Regale im Laden sind inzwischen durch neue ersetzt worden.

