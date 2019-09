vor 31 Min.

Pater Victor Onwugigbo verabschiedet

Nach sieben Jahren hört der Pfarrer in Welden auf. Der Abschied wird emotional

Pater Victor hat seine letzte gemeinsame Messe in Reutern gehalten. Er beendete damit seinen Dienst in der Gemeinde nach rund sieben Jahren. Pater Victor hat in seiner gesamten Laufzeit für die Seelsorge in der Gemeinde gesorgt. Hinter ihm liegen viele Taufen, Erstkommunionen, Hochzeiten, Beerdigungen und festliche Gottesdienste in Welden.

Die Vereine sorgten beim Abschlussgottesdienst für ein stimmungsvolles Bild in der voll besetzten Kirche. Pater Victor verkündete in seiner wohl letzten Ansprache in Welden das Wort des Glaubens. Umrahmt wurde der Gottesdienst von der Organistin Barbara Strohwasser und den Kirchenchor Welden, die für einen festlichen Rahmen sorgten.

Bekannt war Pater Victor in Welden für sein immer offenes Ohr. Sei es für die Anliegen von Senioren oder der anderen Gläubigen der Gemeinde. Auch in sämtlichen Gremien war Pater Victor stets zu Besuch. Zum Abschluss dankte Weldens Zweiter Bürgermeister Gerhard Groß für die vergangenen sieben Jahre. Er übergab im Namen der Marktgemeinde ein kleines Geschenk.

Im Namen des Pfarrgemeinderates verabschiedete sich der Vorsitzende mit einem Album, in dem sich viele Mitglieder der Pfarrgemeinde verewigten. Die Ministranten ließen es sich nicht nehmen und verabschiedeten sich von Pater Victor, indem sie ihm ein liebevoll gestaltetes Buch sowie eine Holztafel mit Kreuz überreichten.

Der Kirchenpfleger Josef Kuhn verabschiedete sich zuletzt von Pater Victor – und es flossen Tränen. Nach dem Gottesdienst hatte Kuhn alle Gottesdienstbesucher zu einem Stehempfang im Franziskushaus eingeladen.

Seit Anfang September übernimmt Pater Victor nun die Gottesdienste in der Pfarrgemeinde Leipheim. Sein Nachfolger in Welden, Reutern und Adelsried ist Thomas Payappan. Seine offizielle Einführung findet am 27. Oktober in der Pfarrgemeinde in Welden statt. (AL)

