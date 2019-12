vor 18 Min.

Pedelec schneller als die Polizei erlaubt

Es gibt nicht nur Autos, bei denen die Leistung durch Computerchips erhöht wird. Jetzt fiel der Schwabmünchner Polizei ein zu schnelles Pedelec auf.

Den speziell für Manipulationen an Pedelecs und E-Bikes geschulten Beamten waren Unstimmigkeiten an der Geschwindigkeitsanzeige und dem Motorgehäuse aufgefallen. Das Pedelec wurde zunächst sichergestellt. Dem 44-jährigen Fahrer steht jetzt Ärger ins Haus: Es besteht der Verdacht eines Vergehens gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Bei Pedelecs springt der E-Motor erst an, wenn der Fahrer in die Pedale tritt. Ab einer Geschwindigkeit von Stundenkilometern schaltet er sich wieder ab. Bei sogenannten S-Pedelecs ist das erst ab Tempo 45 der Fall - für die Räder sind aber Mofaführerschein, Helm und Versicherungskennzeichen Pflicht. (mcz)

