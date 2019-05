vor 34 Min.

Per Mausklick in die Bücherei

In Welden kann man jetzt online Bücher ausleihen

Auswählen, einloggen, herunterladen, lesen, zurückgeben: Mit der Onleihe kann nun jeder Büchereikunde rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche seine Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Audiotitel und Lernprogramme ausleihen, egal ob von zu Hause aus oder unterwegs. Dazu braucht er nur einen Internetanschluss, dazu E-Book-Reader, Tablet oder Smartphone und einen gültigen Bibliotheksausweis.

Die Welt der digitalen Medien in der Gemeindebücherei Welden als öffentliche Bücherei des Schulverbandes, der Pfarrei und des Marktes Welden ist jetzt eröffnet. Andrea Weishaupt, Leiterin der Bücherei, ist stolz, dass so viele Leute gekommen sind. Unter den Besuchern begrüßte sie den Bürgermeister aus Welden, Peter Bergmeir, die Bürgermeisterin aus Adelsried, Erna Stegherr-Haußmann, sowie Peter Hart, Leiter der Diözesanstelle vom Sankt Michaelsbund, der einige Zahlen parat hatte. „14 Prozent nutzen die Bücherei Welden. Damit liegt sie weit über dem Durchschnitt“, lobte er. Bürgermeister Bergmeir zeigte sich anfangs ein wenig skeptisch gegenüber der E-Book-Ausleihe, gestand er. Den Einstieg in das elektronische Büchereizeitalter hatte Richard Schuster aus Welden mit einer großzügigen Spende ermöglicht. „Leider ist er heute krankheitsbedingt nicht dabei“, sagte Weishaupt in ihrer Rede, bei der sie ausführlich die Handhabung der Onleihe erklärte. Sie dankte ihrem Team für die gelungene Organisation des Festaktes und ganz besonders Rodolfo Bölderl, als scheidendem Kuratoriumsvorsitzenden, der „ganz aktiv dazu beigetragen hatte, das Projekt umzusetzen“. (kräm)

Themen Folgen