Perfekt ausgelastet ins neue Schuljahr

Das Haus für Kinder in Gessertshausen soll im September fertig sein. Doch das ist nicht die einzige Baustelle

Von Jonas Klimm

In zwei bis drei Wochen soll es soweit sein: Dann werde die erste Kindergartengruppe in das neu gebaute „Haus für Kinder/Bürgerhaus“ einziehen, prophezeit Bürgermeister Jürgen Mögele. Das Bauprojekt befinde sich in den letzten Zügen, es müssten nur noch einzelne Tätigkeiten vollführt werden, sagt Mögele. Konkret heißt das: An bestimmten Stellen müssen noch Fliesen verlegt oder Arbeiten an der Elektrizität durchgeführt werden. Auch die Lieferung der Möbel verzögere sich noch etwas. Diese habe die Gemeinde zweigleisig bestellt, deshalb würden sie zu unterschiedlichen Zeiten eintreffen. Anschließend sei das Gebäude bezugsfertig, so Mögele. Die Arbeiten um das Gebäude herum werden wohl noch etwas länger andauern. Mögele geht jedoch davon aus, „dass der letzte Pflasterstein im September verlegt werden wird“.

Damit sei man wohl zum Beginn des neuen Schuljahres fertig. Mit dem Neubau trage man auch der ansteigenden Kinderzahl in der Gemeinde Rechnung, so der Bürgermeister. In diesem Jahr schrauben sich alleine die Kindergruppen der Gemeinde von sieben auf neun hoch. Dazu gehören drei Krippengruppen für 0- bis 3-Jährige und sechs Kindergartengruppen für 3- bis 6-Jährige, erklärt Mögele. Hinzu kommen zwei Horte für die Erst- bis Viertklässler.

Bisher wurden die Kinder unter anderem im örtlichen Kindergarten und eine weitere Gruppe in einem Container untergebracht. Der Container werde nun entfernt, die Kinder kommen in den Neubau. Insgesamt sollen ab September vier Kindergruppen im „Haus für Kinder/Bürgerhaus“ untergebracht werden. Damit seien die Räumlichkeiten für die nächsten Jahre „perfekt ausgelastet“, so Mögele. Ihm sei jedoch bewusst, dass man sich in ein paar Jahren wieder neue Gedanken über Nutzungsmöglichkeiten für Kindergruppen machen müsse. Das sei in größeren Gemeinden wie Gessertshausen normal. „Momentan sind wir aber sehr zufrieden damit“, hält Mögele fest.

Mit dem Abschluss des Projekts endet eine knapp zweieinhalb Jahre andauernde, schwierige Bauphase. Immer wieder hatte es längerfristige Verzögerungen gegeben. Bereits im Mai 2017 hatte es aufgrund der schlechten Witterung und der damit einhergehenden Aufweichung des Untergrunds einen mehrwöchigen Baustopp gegeben. Außerdem musste in diesem Zeitraum der Stahltritt nachgearbeitet werden. Zur selben Zeit hatte der Gemeinderat eine Änderung des Bauplans beschlossen. Diese sah vor, auf den großen Toilettenblock zu verzichten und das barrierefreie WC zu ändern. Laut Architekt Peter Kern habe das eine Verschiebung der Wasserinstallationen nach sich gezogen. Die technischen Gewerke haben sich 2017 ebenfalls verzögert. Beim Neujahrsempfang 2019 hatte Bürgermeister Mögele angekündigt, dass das Gebäude „noch etwa ein halbes Jahr bis zur Fertigstellung brauche“. Im September soll es dann soweit sein.

Daneben gibt es in den Gessertshauser Bildungseinrichtungen momentan weitere Bau- und Sanierungstätigkeiten. In der bestehenden Kindertagesstätte werde ein Drittel der Räume umgebaut oder optimiert. In der örtlichen Grundschule werde über die Sommerferien eine Brandschutzertüchtigung vorgenommen, die in den Herbstferien im Außenbereich fortgeführt werden soll. Dort bringe man zwei große Stahltreppen an, die bei Brandgefahr als Fluchtwege für die Schüler dienen sollen, erklärt Mögele die Bauarbeiten. Dafür müsse die Gemeinde Geld in die Hand nehmen, das sei aber unvermeidbar, so Mögele.

