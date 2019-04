vor 50 Min.

Personalmangel: Der Gelbe Sack bleibt hängen

Bei der Abfallentsorgung hapert es. Deshalb hagelt es nun Beschwerden.

Eine Schattenseite der guten Lage auf dem Arbeitsmarkt bekommen derzeit viele Landkreisbürger zu spüren. Weil es dem zuständigen Entsorgungsunternehmen an Personal fehlt, kommt es mit der Abfuhr der Gelben Säcke nicht mehr nach. Diese bleiben an Gartenzäunen und Hofeinfahrten hängen beziehungsweise liegen. Die Folge: In Rathäusern und im Abfallwirtschaftsbetrieb hagelt es Beschwerden. Nun setzt sich das landkreiseigene Unternehmen zur Wehr.

Zuständig ist ein privates Unternehmen

Denn: Für die Abholung der Gelben Säcke, in denen Verpackungen mit dem grünen Punkt entsorgt werden, ist im Landkreis Augsburg die Firma Kühl zuständig. Bereits seit der Karwoche werden die Gelben Säcke in vielen Gemeinden laut Abfallwirtschaftsbetrieb verspätet abgeholt. Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Augsburg ist für die Reklamationen nicht zuständig, da die Abholung der Gelben Säcke nicht über die Müllgebühren finanziert wird. In einer Pressemitteilung des Betriebs heißt es: „Bereits beim Einkauf eines Produktes wird für die Entsorgung der Verkaufsverpackung durch die Dualen Systeme mit bezahlt. Reklamationen sind daher direkt an die von den Dualen Systemen beauftragte zu richten.“

In diesem Falle sei das die Fa. Kühl Entsorgung & Recycling Süd GmbH Am Mittleren Moos 60 86167 Augsburg 0821 / 7490 52-378 0800 / 40 200 40 (kostenfrei) dispo.sued@kuehl-gruppe.de

Am Mittleren Moos in Augsburg kennt man die Situation, kann sie aber nur bedingt ändern, so Niederlassungseiter Rainer Pinno. Es sei sehr schwierig, noch ausreichend Personal zu bekommen. Hinzu kämen die Urlaubszeit sowie die Feiertage, bei denen die Abfuhr samstags nachgeholt werden müsse.

Kommende Woche soll es besser laufen

Unterm Strich sei man deshalb im Verzug, arbeite aber daran, den Rückstand aufzuholen. Im Laufe der kommenden Woche werde das gelingen, sagt Pinno und kündigt schon für den kommenden Samstag eine große Aufräumaktion an: „Da ist alles draußen, was rollen kann.“

Allerdings gibt es eine große Unbekannte: die Freinacht. In der könnten herumliegende Säcke manchen zu einem Schabernack verleiten, dessen Beseitigung hernach Zeit und Mühe kostet.

