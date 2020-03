Peter Wendel bleibt Bürgermeister - und hat in Aystetten viel zu tun

Plus In Aystetten bleibt im Rathaus alles beim Alten. Peter Wendel von den Freien Wählern konnte sich knapp gegen Roland Woppmann von der CSU behaupten.

Peter Wendel von den Freien Wählern bleibt Bürgermeister von Aystetten. Er konnte sich mit 52,4 Prozent der Stimmen gegen Roland Woppmann von der CSU durchsetzen. Die im ersten Wahlgang ausgeschiedene Bürgermeisterkandidatin der Grünen, Ursula Reichenmiller-Thoma, hatte sich vor der Stichwahl für Woppmann ausgesprochen. Doch das half dem CSU-Mann nichts. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 76 Prozent.

Wendel bedankte sich bei seinen Wählern: „Herzlichen Dank für das entgegengebrachte Vertrauen“, sagte er am Wahlabend in einer schriftlichen Erklärung. Er freue sich, dass seine Arbeit in den letzten Jahren wertgeschätzt werde. Das wichtigste Thema sei es nun die Chlorung des Trinkwassers in Aystetten zu beenden. Auch die Sanierung des Ortskerns im Dorf stehe ganz oben auf seinem Programm.

Wendel: Herausforderungen in Aystetten anpacken

„Wir wollen die Herausforderungen gemeinsam mit dem neuen Gemeinderat anpacken“, sagte Wendel. Dort stellen die Freien Wähler mit sechs Sitzen nach wie vor die stärkste Fraktion. Ihre absolute Mehrheit haben sie aber vor zwei Wochen verloren. Er werde seine ganze Kraft und Erfahrung aus den vergangenen zwölf Jahren für Aystetten einsetzen.

Woppmann gab sich kämpferisch: „Wir werden Wendel auf den Fersen sein“, sagte der unterlegene Kandidat. Der Grund für seine Niederlage sei gewesen, dass Wahlkampf in den vergangenen zwei Wochen wegen der Corona-Krise nahezu unmöglich gewesen sei. „Ein reiner Online-Wahlkampf funktioniert auf dem Dorf nicht so gut“, sagte Woppmann. „Ich bedanke mich für die große Unterstützung, die ich von meinen Wahlkampfhelfern bekommen habe. Wir haben einen sehr fairen und ehrlichen Wahlkampf geführt. Darauf können wir stolz sein“, sagte Woppmann.

Auch für den überlegenen Wendel hatte Woppmann freundliche Worte übrig: „Ich möchte Peter Wendel zu seinem Ergebnis gratulieren.“ Trotz seiner Niederlage ist Woppmann zufrieden. Die absolute Mehrheit der Freien Wähler sei bereits bei der Gemeinderatswahl vor zwei Wochen gebrochen worden. Das Bürgermeisteramt wäre für ihn nur das I-Tüpfelchen gewesen. (söbe)