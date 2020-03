16.03.2020

Peter Wendel muss in Stichwahl

Der amtierende Bürgermeister muss sich in einer zweiten Runde dem CSU-Kandidaten Roland Woppmann stellen

Überraschung in Aystetten: Bürgermeister Peter Wendel ( Freie Wähler) muss nach zwei Amtszeiten in eine Stichwahl. „Es gibt keinen Kommentar von meiner Seite“, sagte der 58-jährige Gemeindechef denn auch in einer ersten Reaktion, als er sich mit den Freien Wählern sofort nach Feststehen des Ergebnisses zur Beratung zurückgezogen hatte. 48,7 Prozent der Stimmen konnte Wendel auf sich vereinigen. Sein Herausforderer bei der Stichwahl: CSU-Bürgermeisterkandidat Roland Woppmann, der erst im vergangenen Jahr als Nachrücker in den Gemeinderat gekommen war. Auf 42,1 Prozent brachte es der 56-jährige Diplom-Finanzwirt. Und auch die Grünen-Bürgermeisterkandidatin Ursula Reichenmiller-Thoma schaffte mit 9,2 Prozent ein eindeutiges Ergebnis. Die Wahlbeteiligung in Aystetten lag bei 68,6 Prozent.

„Ich bin überwältigt“, freute sich Roland Woppmann auch sichtlich gerührt über den großen Erfolg. Den führte er vor allem auf den „fachlichen, sachlichen und ehrlichen Wahlkampf“ zurück, bei dem die CSU auf Provokationen verzichtet habe. Gegen Wendels Amtsbonus zu kämpfen, sei nicht einfach gewesen. Er habe auf eine Stichwahl gehofft und darauf, dass die Freien Wähler im Gemeinderat keine absolute Mehrheit mehr haben würden.

Der Wunsch nach mehr Transparenz in der Gemeindepolitik und vor allem die kritische Haltung gegenüber der neuen Aystetter Mitte, die ohne Beteiligung der Bürger geplant worden sei, eine die Aystetter CSU denn auch mit den Grünen. Das gute Einvernehmen mit diesen auch im Wahlkampf betont Woppmann ausdrücklich. Und auch Ursula Reichenmüller-Thoma setzte bereits im Wahlkampf mit gemeinsamen Aktionen auf die Zusammenarbeit mit der CSU, und diese wolle sie auch im Gemeinderat pflegen, betont sie. „Wir Grüne haben viele Aktionen im Wahlkampf gemacht“, begründet die 62-jährige Krankenschwester den Erfolg der Grünen-Ortsgruppe, die sich erst im Herbst gegründet hat.

So sind die Grünen Gegner der in der jetzigen Form geplanten Ortsmitte. „Ich bin sehr zufrieden, wir haben es geschafft, dass es zu einer Stichwahl kommt. Ich werde die grüne Seele im Gemeinderat vertreten“, so die Kandidatin. (pks)

