vor 20 Min.

Peter Ziegelmeier tritt noch mal als Bürgermeister an

Für den SPD-Politiker wäre es die dritte Amtszeit. Was ihn motiviert: Der Abschluss vieler Projekte und Gespräche mit Bürgern.

Von Siegfried P. Rupprecht

Ein Jahr vor der Kommunalwahl hat sich Bürgermeister Peter Ziegelmeier in Stellung gebracht. Während viele Amtsinhaber im Landkreis nicht wieder antreten oder sich über eine weitere Kandidatur noch bedeckt halten, äußerte der Fischacher Rathauschef bei der Marktgemeinderatssitzung am Dienstag seinen Willen zu einer erneuten Kandidatur. Er sei nach wie vor motiviert und habe viel Spaß an der kommunalpolitischen Arbeit.

Über diese Entscheidung habe er lange nachgedacht und sie ausführlich mit seiner Familie und kommunalpolitischen Wegbegleitern besprochen. „Nach 36 Jahren Politik in Gemeinde und Kreis bin ich natürlich in einem Alter, wo man ans Aufhören denkt“, machte Ziegelmeier (65) klar. Nach reiflicher Überlegung sei er allerdings zu der Entscheidung gekommen, sich 2020 nochmals zur Wahl zu stellen.

Große Projekte in der Marktgemeinde

„Die Marktgemeinde hat in den letzten Jahren eine Reihe von großen Maßnahmen mit wegweisendem Charakter auf den Weg gebracht“, verdeutlichte er. Zudem stehe man mitten drin in Projekten wie der Neugestaltung der Ortsmitte, dem Bau eines neuen Kindergartens und des Hochwasserschutzes. Zudem müsse vor Ort die Sicherstellung der weiteren ärztlichen Versorgung und der Seniorenbetreuung gewährleistet werden. Da könne er mittendrin nicht aufhören, meinte er. Ziegelmeier zeigte sich davon überzeugt, dass er und ein gut funktionierender Marktgemeinderat die anstehenden Projekte und Probleme in der Kommune auch in Zukunft mit Tatkraft und Optimismus zum Wohle der Bürger meistern könne.

Peter Ziegelmeier ist gebürtiger Fischacher, nach eigenen Worten tief mit den Stauden verwurzelt und seit 2008 hauptamtlicher Bürgermeister. Der im Januar 1954 geborene SPD-Politiker besuchte in Neusäß das Gymnasium und absolvierte an der Universität Augsburg das Studium der Rechtswissenschaften. 1983 gründete er eine Anwaltskanzlei. Aufgrund seines Bürgermeisteramts ruht derzeit jedoch seine Tätigkeit als Rechtsanwalt.

Bürger haben ihn ermutigt

Bei der Kommunalwahl 2008 setzte er sich mit 59,6 Prozent der Stimmen gegen seinen Konkurrenten Jürgen Ohler durch. 2014 wurde er ohne Gegenkandidaten mit 95,5 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt. Ziegelmeier ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Seine Hobbys sind Lesen, Tennis und Jogging.

Seine Entscheidung, nochmals zu kandidieren, resultierte auch aus zahlreichen Gesprächen mit Bürgern. „Sie haben mich ermutigt, den Hut erneut in den Ring zu werfen“, so Ziegelmeier. Blauäugig tritt er die Bewerbung dennoch nicht an. „Der Job ist kein Kindergeburtstag“, ergänzte er.

