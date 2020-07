06:00 Uhr

Petra Tüchler ist da, wenn kranke Kinder heim dürfen

Plus Petra Tüchler ist Nachsorge-Krankenschwester beim Bunten Kreis. Wie sie Familien hilft und warum sie ihren Job nicht tauschen möchte.

Von Ingrid Strohmayr

„Wir sind so dankbar. Ohne die Hilfe des Bunten Kreises hätten wir es nicht geschafft“, sagen die Eltern der kleinen Gerda. Ihre Tochter liegt im Bettchen, greift nach den Figuren ihres Mobiles, gluckst und lacht. Auf den ersten Blick ein Baby wie jedes andere. Doch Gerda ist schwer krank. Sie kam mit einem Herzfehler und mehreren Fehlbildungen zur Welt.

Für die Eltern war die Diagnose nach der Geburt ein Schock. Vier Monate musste die Kleine in der Klinik bleiben, Operationen an der Luft- und Speiseröhre überstehen, auch ein künstlicher Darmausgang wurde gelegt. Vor jedem Eingriff hofften und bangten die Eltern, ob alles gut gehen würde, eine unglaubliche Belastung. Gerda war sehr schwach, trank nicht genügend, musste ernährt und beatmet werden. In dieser Zeit war der Bunte Kreis der Familie eine wertvolle Stütze.

Für die Leitershoferin gibt es keinen schöneren und erfüllenderen Beruf

Als Gerda endlich entlassen wurde, organisierte Petra Tüchler alle notwendigen Hilfsmittel für zu Hause und leitete die Eltern bei der Versorgung ihrer Tochter an. Die Leitershoferin ist Kinderkranken- und Nachsorgeschwester, eine sogenannte Case-Managerin, beim Bunten Kreis. Sozialpädagogin Petra Schellhorn-Beier lud zu regelmäßigen Helferrunden mit den behandelnden Ärzten und Schwestern ein. „Wir haben gemeinsam mit der Familie besprochen, welche OPs demnächst anstehen, wieso diese nötig sind und haben auch bei den bürokratischen Angelegenheiten, wie beispielsweise bei der Ausstellung eines Schwerbehindertenausweises für Gerda, unterstützt“. „Inzwischen hat sich die mittlerweile Einjährige gut von den Eingriffen erholt, hat an Gewicht zugenommen und kann selbstständig atmen. Doch sie hat noch einen weiten Weg vor sich“, sagt Petra Tüchler erleichtert, aber auch zuversichtlich.

Seit 33 Jahren in der Kinderklinik Augsburg

Für die Leitershoferin gibt es keinen schöneren und erfüllenderen Beruf als den einer Kinderkrankenschwester, dabei liegen ihr nicht nur die kleinen Patienten sehr am Herzen, sondern auch ihre Eltern. Sie arbeitet seit 33 Jahren in der Kinderklinik Augsburg, immer auf der Station für Frühchen und kranke Neugeborene. „Die frisch gebackenen Eltern bestmöglichst in dem oft traumatischen und zu frühen Ende der Schwangerschaft und den damit verbundenen Ängsten und Sorgen um ihr Neugeborenes zu begleiten und zu unterstützen, ist mir ein Herzensanliegen“, sagt die 54-Jährige. Als sie vor acht Jahren vom Bunten Kreis gefragt wurde, ob sie in die Nachsorge einsteigen möchte, hat sie das Angebot freudig angenommen. Der Zeitpunkt war perfekt, die beiden Töchter aus dem Gröbsten heraus und durch die Unterstützung des Ehemanns war es möglich, zusätzlich zum Stationsdienst dieses Angebot anzunehmen.

Petra Tüchler mit Gerda (damals sechs Monate alt) und Sozialpädagogin Petra Schellhorn-Beier. Bild: Bunter Kreis

Case-Managerinnen begleiten die kleinen Patienten nach der Entlassung

Nach dem Prinzip der sozialmedizinischen Nachsorge begleiten die sogenannten Case-Managerinnen die kleinen Patienten und Familien nach der Entlassung aus der Klinik. Sie bereiten die häusliche Pflege vor, unterstützen und beraten, trösten und leiten die Eltern bei der Betreuung und Versorgung ihrer schwer kranken Kinder an. Gemeinsam mit Fachleuten aus den Bereichen Ernährungsberatung, Psychologie oder Sozialpädagogik knüpfen sie ein Helfernetz, vom Kinderarzt bis zur Krankenkasse. „Das erste Kennenlernen und die Begleitung während der Klinikzeit finden meist schon auf der Station statt. Wenn die Entlassung in greifbare Nähe rückt, hatte die Familie und man selbst schon die Gelegenheit, sich anzunähern und eine Vertrauensbasis zu schaffen“, erklärt Petra Tüchler.

Diese wichtige Zeit der stationären Begleitung wird von Spendengeldern finanziert. „In dieser intensiven Phase der Begleitung und in den Wochen und Monaten der Nachsorge zu Hause, geht es vor allem darum, die Eltern zu stärken, sämtliche Hilfsmittel und Therapien zu organisieren und den Eltern den Rücken freizuhalten für die oft anstrengende erste Zeit“, sagt die erfahrene Case-Managerin.

Drei Monate alter Janis aus Neusäß leidet an seltener Bluterkrankung

Auch der drei Monate alte Janis aus Neusäß gehört zu ihren Schützlingen. Er leidet wie seine Mutter an einer äußerst seltenen Bluterkrankung und wurde gleich nach der Geburt sechs Wochen auf der Überwachungsstation der Kinderklinik behandelt. „Zu Zeiten von Corona hatte der junge Vater keine Chance, eine intensive Bindung zu seinem Sohn aufzubauen, er fühlte sich überfordert, als der Kleine nach Hause durfte, die Mutter aber wiederum zurück in die Klinik musste. Er traute sich nicht zu, Janis allein zu versorgen, hatte Angst, etwas falsch zu machen, was auch nachvollziehbar ist“, sagt Petra Tüchler, die wie ihre Kolleginnen „rund um die Uhr“ für „ihre“ Familien erreichbar ist.

Der Bunte Kreis 1 / 4 Zurück Vorwärts Seit über 20 Jahren betreut der Bunte Kreis Familien mit chronisch-, krebs- und schwerstkranken Kindern in Schwaben. Durch die Hilfe zahlreicher privater und gewerblicher Spender können jährlich etwa 2500 Familien mit schwer kranken Kindern fachkundig begleitet werden.

1992 wurde der Bunte Kreis aus einer Mitarbeiterinitiative aus Ärzten, Krankenschwestern und Seelsorgern, die gemeinsam überlegten, wie schwerstkranke Kinder am besten ins Leben zurückbegleitet werden können, gegründet. War es zu Beginn eine Krankenschwester, die diese Aufgabe übernahm, so gibt es heute 180 Mitarbeiter in Augsburg, Kempten und Memmingen, darunter 30 Nachsorgeschwestern, davon 10 im Bereich Palliativversorgung (Brückenteam Schwaben).

Die Corona-Krise bereitet Astrid Grotz vom Vorstand des Bunten Kreises große Sorgen, da die Arbeit der Mitarbeiterinnen und der Angebote nur teilweise refinanziert sind. „Daher sind wir auf Spenden angewiesen. Die Form der Unterstützung ist jedoch aufgrund der Krise alles andere als selbstverständlich.“

Spenden: Stiftung Bunter Kreis, IBAN: DE64 7205 0101 0000 0464 66

BIC: BYLADEM1AUG, Kreissparkasse Augsburg

Dazu gehört auch der acht Wochen alte Lukas aus dem Zusamtal, der als Neugeborenes im Herzzentrum München erfolgreich operiert wurde. Er tut sich schwer mit dem Trinken, es kostet ihn viel Kraft, er braucht Medikamente und muss regelmäßig untersucht werden. Doch die Eltern fürchteten die Ansteckung mit dem Coronavirus in der Kinderarztpraxis, warteten ab und so musste ihm letztendlich eine Magensonde in der Kinderklinik gelegt werden. „Es geht ihm jetzt gut und mittlerweile wiegt er fünf Kilo“, erzählt die Kinderkrankenschwester „aus Leidenschaft“. Für sie ist der Ausgleich zum Beruf sehr wichtig und da ist die Nähe zum Wald rund um Leitershofen hervorragend geeignet. „Ich laufe mit unserem Hund eine ausgedehnte Runde, um Entspannung und Ruhe im Wald zu finden, was bestens gelingt“.





